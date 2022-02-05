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Survivor All Star 2022 yedek yarışmacıları kimler? Survivor All Star yedek yarışmacılar geldi mi?

05.02.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 yarışmasının yedek yarışmacıları belli oldu. Yarışmaya Gönüllülere ve Ünlülere yedek yarışmacılar katıldı. Survivor All Star yarışmasına Gönüllülere iki Ünlüler takımına da bir yedek oyuncu dahil oldu. İşte Survivor All Star 2022 yedek oyuncuları!

Survivor All Star 2022 yedek yarışmacıları kimler? Survivor All Star yedek yarışmacılar geldi mi?

TV8'in sevilen programı Survivor All Star 2022 yarışmasının yedek oyuncuları belli oldu. Survivor All Star 2022 Gönüllüre ve Ünlülere yedek yarışmacılar katıldı. Survivor All Star 2022 Gönüllüre iki Ünlüler takımına da bir kişi dahil oldu.

TV8'in reyting rekorları kıran yarışması Survivor All Star 2022 bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi. Aycan'ın Survivor All Star 2022'den ayrılmasıyla dengeler değişti. Yarışmaya her iki takıma da yedek oyuncular katıldı.

SURVİVOR ALL STAR 2022 YEDEK YARIŞMACILAR KİMLER?

Survivor'da daha önce izlediğimiz yıllarda Gizem Memiç ve Bora Edin Gönüllüler takımına Türk- Yunan karşılaşmasında tanıdığımız Atakan da Ünlüler takımına katıldı.

Geçtiğimiz bölümde Aycan'ın Survivor All Star 2022'den ayrılması yarışamcı dengelerini bozdu. Bu yüzden Gönüllüler ve Ünlüler takımına yedek oyuncular dahil oldu. Gönüllüler takımına Gizem Memiç ve Bora Edin katılırken Ünlüler takımına Atakan dahil oldu.

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survivor Acun Ilıcalı
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