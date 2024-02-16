Survivor All Star'da beklenmedik veda! Sahra Işık yarışmayı bıraktı, ilk paylaşımı olay oldu! 'Hayatımı bitirmeye çalışanların...'

Survivor 2024 All Star heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Her bölümüyle büyük ses getiren fenomen yarışmada bu defa beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Survivor'da eleme potasındaki yarışmacılar düelloya hazırlanırken Murat Ceylan bir kişinin yarışmayı bırakmak istediğini söyledi. Murat Ceylan düello oyununda bundan ötürü eleme olmayacağını ifade etti.

'SAHRA SURVİVOR ALL STAR'A VEDA ETTİ'

Murat Ceylan, "Normalde bu gece 4 adayımız vardı. Bu üçlünün yanında bir de Sahra olması gerekiyordu. Ancak arkadaşlar Sahra bu akşam ki mücadelede yer alamayacak. Arkadaşlar Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti. Şartlar çok zor ve biz her bir yarışmacıyı kaybetmek değil kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz ancak elimizden gelenin son safhasına kadar ekip olarak gelsek de Sahra bırakmak istediğini bizlerle paylaştı. Bizde saygı duymak zorundayız. Böyle başlamak istemezdik. Esas önemli olan üç adayımızla konuşacağım. Oyun nasıl olacak bunları anlatacağım." dedi.

Geçen haftalarda Nagihan ile tartışması dikkat çeken Sahra'nın bu hamlesi izleyicileri şaşırttı.

İLK PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Survivor All Star'a veda eden Sahra Işık sosyal medyadan yaptığı paylaşımla da herkesi şoke etti. Işık; 'Hayatımı bitirmeye çalışanların beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum. N - M - S' ifadelerini kullandı.







