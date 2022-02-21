Survivor All Star'da Yasin'e yangın tüpüyle müdahale! "Yakacağım burayı"

Survivor All Star'ın 28. bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor yeni bölümde haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli olacak.

"YAKACAĞIM BURAYI" DEYİNCE...

Diğer yandan ise Survivor'da Yunus Emre'nin ardından sürgün adasına giden ikinci isim olan Yasin Obuz, yaptıklarıyla ortalığı karıştıracak.

Kulübenin tepesine çıkan Yasin, Yunus Emre'den yaktığı ateşi istiyor. Yunus Emre ise tutuşturduğu bir dalı Yasin'e uzatmak istiyor.

"Burayı yakacağım" diye bağıran Yasin'e ise Survivor ekibinden bir görevli yangın tüpüyle müdahale ediyor.



Yunus Emre ve Yasin'in elindeki ateş yangın tüpü sıkılarak söndürülüyor.

HİKMET SAKATLANIYOR!

Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda ise herkesi korkutan anlar yaşanıyor. Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Hikmet parkurda düşerek sakatlanıyor. Hikmet'e ilk müdahaleyi Survivor'ın sağlık ekibi yapıyor.

SEMA VE NAGİHAN KAVGASI!

Survivor'ın yeni bölümünde, ünlülerin kampında ise Nagihan ile Sema arasında tartışma yaşanıyor. Sema "Sana yazıklar olsun. Bu yaptığın tencereyi atmanı unutma sakın" diye bağırıyor. Nagihan'ın ise "Kimsenin eline bakıp da yemeğimi dilenmek istemiyorum" sözleri dikkat çekiyor.





