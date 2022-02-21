MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor All Star'da Yasin'e yangın tüpüyle müdahale! "Yakacağım burayı"

Survivor All Star'da Yasin'e yangın tüpüyle müdahale! "Yakacağım burayı"

21.02.2022 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 21 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde ilginç anlar yaşanacak. Survivor'da sürgün adasına giden Yasin oturduğu kulübenin tepesine çıkarak, Yunus Emre'den yaktığı ateşi istiyor. Yasin "Yakacağım buraya" diye bağırırken, çekim ekibinden bir görevli ise yangın tüpüyle müdahale ediyor.

Survivor All Star'da Yasin'e yangın tüpüyle müdahale! "Yakacağım burayı"

Survivor All Star'ın 28. bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor yeni bölümde haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli olacak.

"YAKACAĞIM BURAYI" DEYİNCE...

Diğer yandan ise Survivor'da Yunus Emre'nin ardından sürgün adasına giden ikinci isim olan Yasin Obuz, yaptıklarıyla ortalığı karıştıracak.

yasin1

Kulübenin tepesine çıkan Yasin, Yunus Emre'den yaktığı ateşi istiyor. Yunus Emre ise tutuşturduğu bir dalı Yasin'e uzatmak istiyor.

yasin2

"Burayı yakacağım" diye bağıran Yasin'e ise Survivor ekibinden bir görevli yangın tüpüyle müdahale ediyor.

yasinn
Yunus Emre ve Yasin'in elindeki ateş yangın tüpü sıkılarak söndürülüyor.

yasin4

HİKMET SAKATLANIYOR!

Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda ise herkesi korkutan anlar yaşanıyor. Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Hikmet parkurda düşerek sakatlanıyor. Hikmet'e ilk müdahaleyi Survivor'ın sağlık ekibi yapıyor.

hikmet

Survivor Atakan diskalifiye mi oldu? Sakatlığı nedir? Acun Ilıcalı'dan Atakan Işıktutan açıklamasıSurvivor Atakan diskalifiye mi oldu? Sakatlığı nedir? Acun Ilıcalı'dan Atakan Işıktutan açıklaması

SEMA VE NAGİHAN KAVGASI!

Survivor'ın yeni bölümünde, ünlülerin kampında ise Nagihan ile Sema arasında tartışma yaşanıyor. Sema "Sana yazıklar olsun. Bu yaptığın tencereyi atmanı unutma sakın" diye bağırıyor. Nagihan'ın ise "Kimsenin eline bakıp da yemeğimi dilenmek istemiyorum" sözleri dikkat çekiyor.

sema

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burak Deniz ve Şahika Ercümen aşk mı yaşıyor? Burak Deniz ve Şahika Ercümen aşk mı yaşıyor?
'Geççek' ile herkesi geçti! Dünya sıralamasında lider'Geççek' ile herkesi geçti! Dünya sıralamasında lider
Frikiğe ramak kala! Göğüs ucunu bakın nasıl örttüFrikiğe ramak kala! Göğüs ucunu bakın nasıl örttü
Anahtar Kelimeler:
survivor Yasin Obuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenomen eşi sütyensiz pozunu paylaştı! ''Tersim pis!''

Fenomen eşi sütyensiz pozunu paylaştı! ''Tersim pis!''

Galatasaraylı futbolcu ölümden döndü!

Galatasaraylı futbolcu ölümden döndü!

10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'

10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili Türkiye'den açıklama

Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili Türkiye'den açıklama

Erdoğan anlaşma sonrası duyurdu: 1 milyon adet gönderilecek

Erdoğan anlaşma sonrası duyurdu: 1 milyon adet gönderilecek

İlginizi Çekebilir

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Gelecekten geldiğini iddia etti! 2022 yılı kehanetleri korkuttu

Gelecekten geldiğini iddia etti! 2022 yılı kehanetleri korkuttu

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.