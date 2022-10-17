Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan müjdeli haber! O detay heyecanlandırdı

Survivor'da tanışıp aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ve İsmail Balaban çiftinden sevenlerini heyecanlandıran haber geldi. İsmail Balaban ile nikah masasına oturması beklenen İlayda Şeker, düğün günü giyeceği sabahlığı, takipçileriyle paylaştı. Şeker, geçtiğimiz nisan ayında ''İsmail'le bir yıldır evliyiz'' diyerek takipçilerinin kafasını karıştırmıştı.

NİŞANLISINDAN AYRILMIŞTI

Survivor 2021 sezonunda yarıştığı esnada, Gamze Atakan ile nişanlı olan İsmail Balaban, yarışmadan döndükten kısa bir süre sonra Gamze Atakan ile yollarını ayırmıştı. Gamze Atakan ve İsmail Balaban'ın ailesi arasında yaşanan gerginlik, televizyon ekranlarından izleyicilere yansımıştı. İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban, Survivor'a telefonla bağlanarak, gelini Gamze Atakan için ''Nişanlın bıraktığın gibi değil. Beni yılan gibi soktular oğlum'' ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Balaban ile yollarını ayıran Gamze Atakan, geçtiğimiz aylarda mühendis bir meslektaşı ile dünyaevine girdi.

İsmail Balaban ile yeni bir aşka yelken açan İlayda Şeker ise uzun bir süredir Balaban'ın memleketi Antalya'da yaşıyor.

Kaynanası Ümmü Gülsüm Balaban ile aralarından su sızmayan İlayda Şeker, bir kızı olursa kaynanasının adını vereceğini duyurmuştu.

Sevgilisi için ''İsmail'den önce nefes almıyormuşum'' ifadelerini kullanan İlayda Şeker, İsmail Balaban'ı mütevazılığı nedeniyle çok sevdiğini anlatmıştı.

İlayda Şeker, ayrıca sevgilisi İsmail Balaban'ın kendisine araba hediye ettiğini de sözlerine eklemişti.



