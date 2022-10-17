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Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan müjdeli haber! O detay heyecanlandırdı

17.10.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sezonunda yarışan İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in arkadaşlığı, kısa süre içinde aşka dönüşmüştü. Bir süredir evlenecekleri konuşulan ikiliden müjdeli haber geldi.

Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan müjdeli haber! O detay heyecanlandırdı

Survivor'da tanışıp aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ve İsmail Balaban çiftinden sevenlerini heyecanlandıran haber geldi. İsmail Balaban ile nikah masasına oturması beklenen İlayda Şeker, düğün günü giyeceği sabahlığı, takipçileriyle paylaştı. Şeker, geçtiğimiz nisan ayında ''İsmail'le bir yıldır evliyiz'' diyerek takipçilerinin kafasını karıştırmıştı.

Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan müjdeli haber! O detay gerçeği ortaya çıkardı

NİŞANLISINDAN AYRILMIŞTI

Survivor 2021 sezonunda yarıştığı esnada, Gamze Atakan ile nişanlı olan İsmail Balaban, yarışmadan döndükten kısa bir süre sonra Gamze Atakan ile yollarını ayırmıştı. Gamze Atakan ve İsmail Balaban'ın ailesi arasında yaşanan gerginlik, televizyon ekranlarından izleyicilere yansımıştı. İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban, Survivor'a telefonla bağlanarak, gelini Gamze Atakan için ''Nişanlın bıraktığın gibi değil. Beni yılan gibi soktular oğlum'' ifadelerini kullanmıştı.

Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan müjdeli haber! O detay gerçeği ortaya çıkardı

İsmail Balaban ile yollarını ayıran Gamze Atakan, geçtiğimiz aylarda mühendis bir meslektaşı ile dünyaevine girdi.

Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan müjdeli haber! O detay gerçeği ortaya çıkardı

İsmail Balaban ile yeni bir aşka yelken açan İlayda Şeker ise uzun bir süredir Balaban'ın memleketi Antalya'da yaşıyor.

Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan müjdeli haber! O detay gerçeği ortaya çıkardı

Kaynanası Ümmü Gülsüm Balaban ile aralarından su sızmayan İlayda Şeker, bir kızı olursa kaynanasının adını vereceğini duyurmuştu.

Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan müjdeli haber! O detay gerçeği ortaya çıkardı

Sevgilisi için ''İsmail'den önce nefes almıyormuşum'' ifadelerini kullanan İlayda Şeker, İsmail Balaban'ı mütevazılığı nedeniyle çok sevdiğini anlatmıştı.

Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan müjdeli haber! O detay gerçeği ortaya çıkardı

İlayda Şeker, ayrıca sevgilisi İsmail Balaban'ın kendisine araba hediye ettiğini de sözlerine eklemişti.

Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan müjdeli haber! O detay gerçeği ortaya çıkardı


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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı İsmail Balaban İlayda Şeker ele
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