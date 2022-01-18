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Survivor Atakan Arslan'ın eşi ve oğlu sosyal medyada gündem oldu! "Bu çocuk gerçek mi?"

18.01.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağan Atakan Arslan bu yıl Survivor All Star 2022'de Ünlüler takımında yarışıyor. Avatar Atakan ismiyle de bilinen Arslan, Türk kick boks sporcusudur. Arslan, Serap Korkmaz ile 2017'de hayatını birleştirdi. İkilinin bu evlilikten 'Leon Aslan' adında bir erkek çocuğu oldu. Arslan'ın eşi ve oğlu Leon, sosyal medyada gündem oldu.

Survivor Atakan Arslan'ın eşi ve oğlu sosyal medyada gündem oldu! "Bu çocuk gerçek mi?"

Avatar Atakan Survivor'a 2016 yılında da katılmış ve şampiyon olmuştu. Survivor ile adını duyuran sporcu şimdi Survivor All Star'da şampiyonluk için mücadele ediyor. Sosyal medyada ailesi ile sık sık fotoğraf paylaşan Atakan Arslan'ın eşi ve 4 yaşındaki oğlu Leon çok konuşuldu.

SURVİVOR ATAKAN'IN OĞLU SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacılarından olan Avatar Atakan ailesiyle gündeme geldi. Tasarımcı ve iç mimar Serap Korkmaz ile evli olan Arslan'ın 4 yaşındaki oğlu Leon'u görenler gözlerine inanamadı.

Survivor Atakan Arslan'ın eşi ve oğlu sosyal medyada gündem oldu!

Leon'un fotoğrafını paylaşan kullanıcılar, "Bu çocuk gerçek mi?" yorumunu yaptı.

Survivor Atakan Arslan'ın eşi ve oğlu sosyal medyada gündem oldu!

ATAKAN'IN EŞİ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz Arslan güzelliğiyle büyüledi. Tarzıyla dikkat çeken Arslan, sosyal medyada çok konuşuldu.

Survivor Atakan Arslan'ın eşi ve oğlu sosyal medyada gündem oldu!

SERAP KORKMAZ ARSLAN KİMDİR?

1988 İstanbul doğumlu Serap Korkmaz 33 yaşındadır. Liseyi tamamladıktan sonra İtalya'ya gitti. Burada iç mimarlık döneminde kendisini geliştiren Arslan, birden fazla ünlü mimarlık firmalarında çalışma yaptı.

Survivor Atakan Arslan'ın eşi ve oğlu sosyal medyada gündem oldu!

Instagram'da, 'serapinakappa' kullanıcı adı ile paylaşım yapan Arslan'ın 165 bin takipçisi bulunuyor.

Survivor Atakan Arslan'ın eşi ve oğlu sosyal medyada gündem oldu!

Survivor Atakan Arslan'ın eşi ve oğlu sosyal medyada gündem oldu!

Survivor Atakan Arslan'ın eşi ve oğlu sosyal medyada gündem oldu!

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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