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  4. Survivor Avatar Atakan aşka geldi! Eşi Serap Korkmaz ile sarılarak poz verdi

Survivor Avatar Atakan aşka geldi! Eşi Serap Korkmaz ile sarılarak poz verdi

27.07.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avatar Atakan adıyla bilinen Çağan Atakan Arslan, iki defa katıldığı Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyurdu. Avatar Atakan, Survivor All Star 2022 dönemi boyunca hem yarışmadaki performansı hem de eşinin paylaşımlarıyla magazin gündeminde sıklıkla yer aldı. Şimdi ise aşk dolu pozuyla adından söz ettirdi.

Survivor Avatar Atakan aşka geldi! Eşi Serap Korkmaz ile sarılarak poz verdi

Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz, son zamanlarda sosyal medyanın ve magazin gündeminin gözde isimlerinden oldu. Sık sık birlikte gönderi paylaşan çift, bu defa aşk dolu pozlarıyla gündeme geldi.

AVATAR ATAKAN AŞKA GELDİ

Avatar Atakan ve Serap Korkmaz 2017 yılında evlendi.

Survivor Avatar Atakan aşka geldi! Eşi Serap Korkmaz ile sarılarak poz verdi

Bu evlilikten Leon Aslan Arslan adında erkek çocukları bulunuyor.

Survivor Avatar Atakan aşka geldi! Eşi Serap Korkmaz ile sarılarak poz verdi

İkilinin mutlu evliliği tam gaz devam ediyor.

Survivor Avatar Atakan aşka geldi! Eşi Serap Korkmaz ile sarılarak poz verdi

Mutlu karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ikili, birbirinin gözlerine bakarak ve sarılarak poz verdi.

Survivor Avatar Atakan aşka geldi! Eşi Serap Korkmaz ile sarılarak poz verdi

O poza çok sayıda iyi dilek mesajları geldi.

Survivor Avatar Atakan aşka geldi! Eşi Serap Korkmaz ile sarılarak poz verdi

Survivor Avatar Atakan aşka geldi! Eşi Serap Korkmaz ile sarılarak poz verdi

Survivor Avatar Atakan aşka geldi! Eşi Serap Korkmaz ile sarılarak poz verdi

Survivor Avatar Atakan aşka geldi! Eşi Serap Korkmaz ile sarılarak poz verdi

Survivor Avatar Atakan aşka geldi! Eşi Serap Korkmaz ile sarılarak poz verdi

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Anahtar Kelimeler:
survivor avatar atakan serap korkmaz
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