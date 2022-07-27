Survivor Avatar Atakan aşka geldi! Eşi Serap Korkmaz ile sarılarak poz verdi

Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz, son zamanlarda sosyal medyanın ve magazin gündeminin gözde isimlerinden oldu. Sık sık birlikte gönderi paylaşan çift, bu defa aşk dolu pozlarıyla gündeme geldi.

AVATAR ATAKAN AŞKA GELDİ

Avatar Atakan ve Serap Korkmaz 2017 yılında evlendi.

Bu evlilikten Leon Aslan Arslan adında erkek çocukları bulunuyor.

İkilinin mutlu evliliği tam gaz devam ediyor.

Mutlu karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ikili, birbirinin gözlerine bakarak ve sarılarak poz verdi.

O poza çok sayıda iyi dilek mesajları geldi.





