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Survivor Ayşe Yüksel'den havuz başında pozlar! "Çok güzelsin"

29.07.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022’de yarı finale kalan Ayşe Yüksel tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Minicik şortuyla havuz başında poz veren Survivor Ayşe'yi gören takipçileri "Gülüşün de sen de güzelsin" yorumları yaptı.

Survivor Ayşe Yüksel'den havuz başında pozlar! "Çok güzelsin"

Survivor All Star'da öne çıkan isimlerden Ayşe Yüksel yarışmanın stresini tatilde atıyor. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olduğu yarışmada yarı finale kalan Survivor Ayşe son olarak havuz başına indi.

Minicik şortu ve göğüs dekolteli bir büstiyerle poz veren Ayşe Yüksel hayranlarını mest etti. Survivor Ayşe paylaşımında "Gülmek için sebep aramayın, gülün geçin" dedi.

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Ayşe Yüksel'in pozlarını görenler "Çok güzelsin", "Hep gül", "Kıskananlar çatlasın" yorumlarında bulundu.

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TUVALETİNİ YAPARKEN YAKALANMIŞ

Survivor Ayşe geçtiğimiz günlerde adada en utandığı anı anlatmıştı. Ayşe açıklamasında "Oyun alanındaydık. Tuvaletim geldi ben de oradan uzaklaştım. Kuytu bir yer buldum. Hikmet Tuğsuz abi de oyunlara ısınmak için oralarda koşuyormuş. Tam tuvaletimi yaparken Hikmet abinin yanımdan geçtiğini gördüm. "Hikmet abi sakın bakma. Çabuk geç" diye bağırdım. O da "Tamam abicim merak etme görmedim hiçbir şey" diye geçti gitti" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Ayşe Yüksel
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