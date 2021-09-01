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Survivor Ayşe Yüksel'den ortalığı karıştıracak iddia! Survivor'da kim öpüştü?

01.09.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasındaki tartışmalı isimlerden olan Ayşe Yüksel ne yapsa olay oluyor. İddialı pozların ardından Survivor Ayşe şimdi de ilginç açıklamasıyla gündemde...

Survivor Ayşe Yüksel'in sosyal medya paylaşımları sık sıkı gündem oluyor. Survivor Ayşe yarışma sonrasında da yaptığı iddialı paylaşım ve açıklamalarla dikkat çekiyor.

Ayşe Yüksel son olarak katıldığı programda gündem olan bir açıklama yaptı. Yüksel "İçinde kalan söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna "Adada öpüştüğünü duyduğumuz insanların, dışarıdaki tutumunun neden devam etmediği ve halkın bundan haberdar olmayışı tabii ki benim içimde kalan şeylerden" yanıtını verdi.

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Ayşe Yüksel'in bu açıklaması sonrası gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Survivor adada kimlerin öpüştüğü ve konunun detayları merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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