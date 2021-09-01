Survivor Ayşe Yüksel'den ortalığı karıştıracak iddia! Survivor'da kim öpüştü?

Survivor Ayşe Yüksel'in sosyal medya paylaşımları sık sıkı gündem oluyor. Survivor Ayşe yarışma sonrasında da yaptığı iddialı paylaşım ve açıklamalarla dikkat çekiyor.

Ayşe Yüksel son olarak katıldığı programda gündem olan bir açıklama yaptı. Yüksel "İçinde kalan söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna "Adada öpüştüğünü duyduğumuz insanların, dışarıdaki tutumunun neden devam etmediği ve halkın bundan haberdar olmayışı tabii ki benim içimde kalan şeylerden" yanıtını verdi.

Ayşe Yüksel'in bu açıklaması sonrası gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Survivor adada kimlerin öpüştüğü ve konunun detayları merak konusu oldu.



