Survivor Ayşe Yüksel Twitter'dan isyan etti! Herkesi bombaladı!

Survivor 2021 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan ve sezonun son kadın yarışmacısı olan Ayşe Yüksel, magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Yarışma sonrası yaptığı açıklamalar ve değişen giyim tarzı nedeniyle eleştirilerin odağında olan Yüksel, sosyal medyadan isyan etti.

''TELEVİZYONA ÇIKTIM DİYE KÖYDEKİ AYŞE'DEN ÇIKMADIM''

Özel hayatına dair yapılan yorumlar karşısında sessizliği bozan Yüksel, ''Televizyona çıktım diye köydeki Ayşe'den çıkmadım. Görmek istediğinizi değil de gördüğünüzü sevmeyi deneyin. Toplum dayatmalarını hayatıma dayatma çabalarınızı görmezden gelemezdim. Bu hayat benim! Rica ediyorum artık hayatıma müdahale etmeyi bırakın. Ailem de ben de halimizden gayet memnunuz ve mutluyuz'' ifadelerini kullandı.

Survivor eski yarışmacısı Yüksel'e, yarışmadan sonra çok değiştiği ve Aleyna Kalaycıoğlu'nu kıskandığı yönünde birçok eleştiri geliyor.

Ayşe Yüksel, Onedio'ya verdiği röportajda adada öpüşen kişiler olduğunu paylaşmış, ancak bu kişilerin kim olduğunu açıklamamıştı.



