Survivor Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki gerilim dinmiyor!

Survivor Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu Survivor yarışmasında öne çıkan isimlerdendi. Şampiyonluğu İsmail Balaban'ın kazandığı 'Survivor 2021' yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Ayşe Yüksel, önceki gün Aqua Florya AVM’de görüntülendi.

Survivor Ayşe'ye, yarışmada yıldızının barışmadığı Aleyna Kalaycıoğlu'na, trafikte seyir halindeyken açıp eşlik ettiği Serdar Ortaç'ın 'Poşet' şarkısı ile gönderme yaptığı iddiası soruldu.

Ayşe Yüksel sorulara "Evet arkadaşlar bu kişi hakkında hiçbir şey düşünmüyorum, bu şarkı ona armağan olsun" dedi.

Gönüllüler takımında yer alan yakın arkadaş olan ikili, daha sonra sık sık birbirlerini hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Söz konusu şarkıda, "Seni çöpe atacağım poşete yazık" sözleri yer alıyor.

