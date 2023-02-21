MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında ve nereli? Deprem nedeniyle yarışmadan çekildiği iddia edildi!

Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında ve nereli? Deprem nedeniyle yarışmadan çekildiği iddia edildi!

21.02.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmacısı Aysu Keskin'in, yarışmadan çekildiği ve Türkiye'ye döndüğü iddia edildi. Bununla birlikte Aysu Keskin hakkında araştırmalar hız kazandı. Aysu Keskin daha önce Genç Milli Takım formasını giydi. Peki Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında ve nereli? Deprem nedeniyle yarışmadan çekildiği iddia edildi!

Survivor 2023 yarışmasıyla gündeme gelen sporcu Aysu Keskin'in, deprem nedeniyle yakınını kaybettiği ve yarışmadan çekilerek Türkiye'ye döndüğü iddia edildi. Bunun ardından hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında ve nereli? Deprem nedeniyle yarışmadan çekildiği iddia edildi!

Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında ve nereli? Deprem nedeniyle yarışmadan çekildiği iddia edildi!

AYSU KESKİN KİMDİR?

15 Mayıs 1990 doğumlu Aysu Keskin 33 yaşındadır. Basketbol oyuncusu Keskin daha önce Genç Milli Takım formasını giydi.

Uludağ Basket Nilüfer BSD takımında forma giyen Keskin 177 cm boyundadır. TED Ankara Kolejliler (K), Ordu Spor Kulübü, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol İhtisas, Bursa BüyükŞehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü, Samsun Basketbol İhtisas, İzmit Belediye Spor Kulübü gibi ekiplerde forma giymiştir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Akar'ın açıklamasını paylaştı: "Süremiz dolmuş olsun lütfen"Bakan Akar'ın açıklamasını paylaştı: "Süremiz dolmuş olsun lütfen"
Mesaj atmış! "Evimiz yıkılmadan önce..."Mesaj atmış! "Evimiz yıkılmadan önce..."
Çirkin mesajı ifşa etti! "Sen sadece kocanın göbeğini yönetirsin"Çirkin mesajı ifşa etti! "Sen sadece kocanın göbeğini yönetirsin"
Anahtar Kelimeler:
deprem survivor yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

'Şiddeti 9'a çıkacak' sözleri İstanbulluları düşündürüyor

'Şiddeti 9'a çıkacak' sözleri İstanbulluları düşündürüyor

EYT ilk maaş için takvim değişti…

EYT ilk maaş için takvim değişti…

Bıden'ın Kiev hamlesi sonrası söz Vladimir Putin'de! Dünyanın beklediği açıklama geldi: 'Şeytanı bile kullanmaktan çekinmezler...'

Bıden'ın Kiev hamlesi sonrası söz Vladimir Putin'de! Dünyanın beklediği açıklama geldi: 'Şeytanı bile kullanmaktan çekinmezler...'

Bahçeli'den 'İstanbul depremi' mesajı: "Tek seçenek! Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı"

Bahçeli'den 'İstanbul depremi' mesajı: "Tek seçenek! Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı"

Hatayspor açıkladı! Depremde enkaz altında kalan Taner Savut hayatını kaybetti

Hatayspor açıkladı! Depremde enkaz altında kalan Taner Savut hayatını kaybetti

Erdoğan'dan çok sert sözler: Böyle vicdansızlık olur mu!

Erdoğan'dan çok sert sözler: Böyle vicdansızlık olur mu!

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.