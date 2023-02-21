Survivor 2023 yarışmasıyla gündeme gelen sporcu Aysu Keskin'in, deprem nedeniyle yakınını kaybettiği ve yarışmadan çekilerek Türkiye'ye döndüğü iddia edildi. Bunun ardından hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında ve nereli? Deprem nedeniyle yarışmadan çekildiği iddia edildi!
15 Mayıs 1990 doğumlu Aysu Keskin 33 yaşındadır. Basketbol oyuncusu Keskin daha önce Genç Milli Takım formasını giydi.
Uludağ Basket Nilüfer BSD takımında forma giyen Keskin 177 cm boyundadır. TED Ankara Kolejliler (K), Ordu Spor Kulübü, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol İhtisas, Bursa BüyükŞehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü, Samsun Basketbol İhtisas, İzmit Belediye Spor Kulübü gibi ekiplerde forma giymiştir.