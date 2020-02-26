Survivor Barış Murat Yağcı sosyal medyayı salladı! Barış Murat Yağcı kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte hayat hikayesi

Barış Murat Yağcı Survivor ünlüler takımının en iddialı yarışmacılarından biri oldu. Parkurdaki başarısıyla da dikkat çeken Barış Murat Yağcı, Survivor'da 2. hafta sms oylamasında ise en fazla oy alan yarışmacı oldu. Survivor hayranlarının beğenisi toplayan Barış Murat Yağcı'nın oy sıralamasında birinci olması da sosyal medyada gündeme oturdu.
İşte Twitter'da TT listesine giren Barış Murat Yağcı hakkındaki paylaşımlardan bazıları:
Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur.
Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.
Survivor yarışmacıları kimler 2020 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımı kadrosunda hangi isimler yer alıyor
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.
Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.
Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.
İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.
Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum