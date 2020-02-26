Survivor Barış Murat Yağcı sosyal medyayı salladı! Barış Murat Yağcı kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte hayat hikayesi

Barış Murat Yağcı Survivor ünlüler takımının en iddialı yarışmacılarından biri oldu. Parkurdaki başarısıyla da dikkat çeken Barış Murat Yağcı, Survivor'da 2. hafta sms oylamasında ise en fazla oy alan yarışmacı oldu. Survivor hayranlarının beğenisi toplayan Barış Murat Yağcı'nın oy sıralamasında birinci olması da sosyal medyada gündeme oturdu.

SURVIVOR BARIŞ MURAT YAĞCI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İşte Twitter'da TT listesine giren Barış Murat Yağcı hakkındaki paylaşımlardan bazıları:

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR? İŞTE ROL ALDIĞI DİZİLER

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur.



Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

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Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.

Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.