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Survivor Berkan Karabulut: Lale üzülüyor ama erken dönmemi istemiyor

24.12.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönüllüler takımında yer alan yarışmacılardan biri olan Berkan Karabulut samimi açıklamalar yaptı. Sevgilisi Lale Onuk'un gitmesine üzüldüğünü söyleyen Berkan "Yine de erken dönmemi istemiyor" dedi.

Survivor Berkan Karabulut: Lale üzülüyor ama erken dönmemi istemiyor

Survivor All Star 2022 kadrosunda olan Berkan Karabulut "Bu sezon Dominik titreyecek" açıklamasında bulundu. Şebnem Ber'e konuşan Survivor Berkan sevgilisi Lale Onuk'un gideceği için üzüldüğünü söyledi.

Survivor Berkan açıklamasında "Lale üzülüyor biraz ama bana güveniyor, erken dönmemi istemiyor. Ben orada o burada mücadele edecek. Arkamda olduğunu bilmek hoşuma gidiyor" dedi.

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Survivor Berkan yarışma için çok iddialı olduğu da açıkladı. Survivor Berkan Karabulut açıklamasının devamında "Duygularımı saklamayacağım" dedi.

"KAOS OLACAK"

Survivor Berkan yeni ekiple ilgili de "Kaosun bol olabileceği bir seneye benziyor. Bence kaos olmama şansı yok" yorumunda bulundu.

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Berkan Karabulut
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