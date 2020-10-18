Survivor Berkan Karabulut’un sevgilisi Lale Onuk’un acı kaybı!

Survivor yarışmasından sonra popülerliği artan Berkan Karabulut’un attığı her adım olay yaratıyor. Kendine ait Youtube kanalı üzerinden sosyal medya sektörüne hızlı bir giriş yapan Survivr Berkan’ın en büyük desteği ise sevgilisi Lale Onuk’tan görüyor. Uzun yıllardır birlikte olan çiftin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara beğeni yağıyor.

Güzelliği ve sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Miss Turkey güzeli Lale Onuk’un yarışmadan sonra takipçi ve paylaşım sayısı arttı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Lale Onuk’un son paylaşımı sevenlerini üzdü. Köpeği Yoko’yu kaybettiğini söyleyen Onuk acısını takipçileriyle paylaştı.

‘BENİM GÜZEL KIZIM’

Köpeği Yoko’yla çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Lale Onuk gönderisine, “Benim güzel Yoko’m, kızım, meleğim, en yakın dostum. Sen hep benim kalbimin en güzel yerinde olucaksın. Seni çok seviyorum” notunu ekledi.

Lale Onuk’a ilk destek yorumu ise sevgilisi Berkan Karabulut’tan geldi.