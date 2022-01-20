Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenleri büyüledi! Meğer tescilli güzelmiş

2017 yılında katıldığı Survivor'a agresif tavırlarıyla damga vuran Berna Keklikler, Survivor All Star 2022 sezonuyla ekranlara geri döndü. Berna Keklikler'in model kardeşi Berrin Keklikler'i görenler, ''Ablasından da güzel'' yorumunu yapmadan geçemedi.

1989 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Berna Keklikler, Ekonomi üzerine eğitim aldı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programıyla tanınan Keklikler, ardından Survivor 2017 sezonunda yarıştı.

İŞTE MANKEN KARDEŞİ

Güzelliğiyle adından söz ettiren Berna Keklikler'in, model Berrin Keklikler'in ablası olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Instagram'da 130 bini aşkın takipçisi bulunan Berrin Keklikler, 2013 yılında katıldığı Miss Turkey'de 2. olmuştu.

Ardından Rusya'da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Berrin Keklikler, 2014 yılında yer aldığı Çılgın Dersane Üniversitede filminde 'Nesrin' karakterine hayat verdi.

Benzemez Kimse Sana yarışma programına da katılan Berrin Keklikler, yalnızca güzelliğiyle değil, sesiyle de büyülemişti.



