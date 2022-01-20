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  4. Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenleri büyüledi! Meğer tescilli güzelmiş

Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenleri büyüledi! Meğer tescilli güzelmiş

20.01.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan Berna Keklikler'in kardeşi Berrin Keklikler güzelliğiyle, sosyal medyayı salladı.

Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenleri büyüledi! Meğer tescilli güzelmiş

2017 yılında katıldığı Survivor'a agresif tavırlarıyla damga vuran Berna Keklikler, Survivor All Star 2022 sezonuyla ekranlara geri döndü. Berna Keklikler'in model kardeşi Berrin Keklikler'i görenler, ''Ablasından da güzel'' yorumunu yapmadan geçemedi.

1989 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Berna Keklikler, Ekonomi üzerine eğitim aldı.

Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! n

TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programıyla tanınan Keklikler, ardından Survivor 2017 sezonunda yarıştı.

Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! n

İŞTE MANKEN KARDEŞİ

Güzelliğiyle adından söz ettiren Berna Keklikler'in, model Berrin Keklikler'in ablası olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Instagram'da 130 bini aşkın takipçisi bulunan Berrin Keklikler, 2013 yılında katıldığı Miss Turkey'de 2. olmuştu.

Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Ardından Rusya'da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Berrin Keklikler, 2014 yılında yer aldığı Çılgın Dersane Üniversitede filminde 'Nesrin' karakterine hayat verdi.

Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Benzemez Kimse Sana yarışma programına da katılan Berrin Keklikler, yalnızca güzelliğiyle değil, sesiyle de büyülemişti.

Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenleri büyüledi! Meğer tescilli güzelmiş

Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenleri büyüledi! Meğer tescilli güzelmiş

Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenleri büyüledi! Meğer tescilli güzelmiş


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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