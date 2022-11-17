Survivor Berna Keklikler önce yataktan paylaştı, sonra kasığını açtı

Survivor'daki agresif tavırlarıyla akıllara kazınan Berna Keklikler, önce yatak odasından poz paylaştı, sonra kasığındaki dövmeyi takipçilerine gösterdi.
Dövmeleri hakkında konuşan Berna Keklikler, paylaşımına ''Hayatım, hislerim ve hedeflerim içinde gizlidir'' notunu düştü.
Almanya'da doğan Berna Keklikler, Miss Turkuaz Germany yarışmasını kazanmıştı.
Göz6 yarışmasıyla ünlenen Berna Keklikler, Survivor ile tanınırlığını arttırdı.
İddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Survivor eski yarışmacısı, TikTok fenomeni Gil Croes ile aşk yaşıyor.