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Survivor Berna Keklikler önce yataktan paylaştı, sonra kasığını açtı

17.11.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 ve 2022 sezonlarında katıldığı Survivor ile adından söz ettiren tescilli güzel Berna Keklikler, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlara hız kesmeden devam ediyor. Berna Keklikler, son olarak kasığındaki dövmeyle dikkatleri üzerine çekti.

Survivor Berna Keklikler önce yataktan paylaştı, sonra kasığını açtı

Survivor'daki agresif tavırlarıyla akıllara kazınan Berna Keklikler, önce yatak odasından poz paylaştı, sonra kasığındaki dövmeyi takipçilerine gösterdi.

Survivor Berna Keklikler önce yataktan paylaştı, sonra kasığını açtı

Dövmeleri hakkında konuşan Berna Keklikler, paylaşımına ''Hayatım, hislerim ve hedeflerim içinde gizlidir'' notunu düştü.

Survivor Berna Keklikler önce yataktan paylaştı, sonra kasığını açtı

Almanya'da doğan Berna Keklikler, Miss Turkuaz Germany yarışmasını kazanmıştı.

Göz6 yarışmasıyla ünlenen Berna Keklikler, Survivor ile tanınırlığını arttırdı.

İddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Survivor eski yarışmacısı, TikTok fenomeni Gil Croes ile aşk yaşıyor.

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