Survivor bitti, kaos bitmedi... Nagihan ile Yunus Emre birbirine girdi! 'Mahkemede hesaplaşacağız'

Survivor All Star bitti ama kaos bitmedi. Yarışmanın ardından aylarca aynı takımda yarışan Nagihan Karadere ile Yunus Emre birbirine girdi. Nagihan Yunus Emre'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia etti ve hırsızlık iddialarında da bulundu.

'KARIMA SALLADI'

Tüm bu iddiaların ardından Yunus Emre "Karıma salladı" deyip sabrının taştığını söylediği bir video çekti. Nagihan Karadere ile mahkemede hesaplaşacağını dile getiren Yunus Emre şunları söyledi;

'MAHKEMEYE VERDİM'

'Sessiz kaldığım konular hakkında açıklama yapmak istiyorum. Çıktığım günden beri Nagihan sana sallıyor dediler güldüm geçtim. En son radde karıma sallayana kadar. Gittim mahkemeye verdim zaten kendisini.

Böyle iğrenç insanlarla da uğraşacak değilim. Bahsettiği iddialar hakkında artık Acun Medya kanadından açıklama bekliyorum. Hırsızlık filan çok ağır ithamlar. Ben hiç kimsenin bir şeyine el uzatacak biri değilim' dedi.