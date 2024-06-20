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Survivor bitti, kaos bitmedi... Nagihan ile Yunus Emre birbirine girdi! 'Mahkemede hesaplaşacağız'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.06.2024 17:55
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Aylarca aynı takımda yarışan ve şampiyonluk için ter döken Nagihan Karadere ile Yunus Emre, Survivor'ın bitmesiyle birlikte adeta kanlı bıçaklı oldu. İki yarışmacı sosyal medyada birbirine girdi. Nagihan'ın iddiaları sonrası Yunus Emre'den açıklama gecikmedi.

Survivor bitti, kaos bitmedi... Nagihan ile Yunus Emre birbirine girdi! 'Mahkemede hesaplaşacağız'

Survivor All Star bitti ama kaos bitmedi. Yarışmanın ardından aylarca aynı takımda yarışan Nagihan Karadere ile Yunus Emre birbirine girdi. Nagihan Yunus Emre'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia etti ve hırsızlık iddialarında da bulundu.

İDDİA 1

'KARIMA SALLADI'

Tüm bu iddiaların ardından Yunus Emre "Karıma salladı" deyip sabrının taştığını söylediği bir video çekti. Nagihan Karadere ile mahkemede hesaplaşacağını dile getiren Yunus Emre şunları söyledi;

iddia 2

'MAHKEMEYE VERDİM'

'Sessiz kaldığım konular hakkında açıklama yapmak istiyorum. Çıktığım günden beri Nagihan sana sallıyor dediler güldüm geçtim. En son radde karıma sallayana kadar. Gittim mahkemeye verdim zaten kendisini.

yunus emree

Böyle iğrenç insanlarla da uğraşacak değilim. Bahsettiği iddialar hakkında artık Acun Medya kanadından açıklama bekliyorum. Hırsızlık filan çok ağır ithamlar. Ben hiç kimsenin bir şeyine el uzatacak biri değilim' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Yunus Emre Nagihan Karadere
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