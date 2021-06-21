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Survivor büyük final nerede ve ne zaman olacak? Survivor 2021 final tarihi belli oldu

21.06.2021 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in büyük final tarihi belli oldu. Dominik Cumhuriyeti'nde 6 aydır süren büyük maceranın finali için geri sayım başladı. Survivor'da İsmail Balaban yarı finale kalmayı garantilemişti. Ayşe, Aleyna, Berkay ve Poyraz arasından bir kişi elenecek, üç yarışmacı ise yarı finale çıkacak. Survivor 2021'in büyük final tarihi de belli oldu.

Survivor büyük final nerede ve ne zaman olacak? Survivor 2021 final tarihi belli oldu

Survivor 2021'de büyük final haftası geldi. Sezona 24 yarışmacı ile Ocak ayının 9’unda başlayan Survivor 2021'ün büyük finalie günler kaldı. Dominik Cumhuriyeti’nde yaklaşık altı ay süren mücadelede finale adım adım gidiliyor.

SURVİVOR 2021 FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2021’de son dört yarışmacı, İstanbul’daki yarı finale katılacak. İsmail Balaban, yarı final koltuğunu performans oyununu kazanarak elde etti.

Bu hafta ise Ayşe, Aleyna, Berkay ve Poyraz arasından bir yarışmacı veda edecek. Yarı finalde ise dört yarışmacı için canlı yayında halk oylamaları yapılacak.

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Survivor 2021 yarı finali 24 Haziran Perşembe, finali ise 25 Haziran Cuma günü ekrana gelecek ve Survivor 2021 şampiyonu belli olacak.

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TV8 survivor
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