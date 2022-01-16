Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 16 Ocak Survivor 2. eleme adayı açıklandı mı? Sürgün kampına kim gitti?

Survivor'un ilk eleme adayı Birsen oldu. Bunun sonucunda, Survivor'un yeni kurallarına göre Birsen 4 günlük sürgün kampına gönderildi. Birsen sürgün kampında 4 gün yalnız kalacak ve oyunlara çıkamayacak. 16 Ocak akşamında Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım yeniden Ünlüler oldu. Ünlüler takımının yarışmacıları, 2. eleme adayını çıkarmak için konseyde isim yazdı. Peki Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu?
Survivor'da 1. eleme adayı Birsen olurken 2. eleme adayı 4 oyla Sercan Yıldırım oldu. Böylece Yıldırım, sürgün kampına Birsen'in yanına gitti.
Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar parkura çıktı. Parkur oyununda her takımdan 2 yarışmacı yer aldı. Kadın yarışmacıların kadınlara, erkek yarışmacıların erkeklere karşı oynadığı parkur oyununda atışlar belirleyici oldu. Oldukça hızlı ve tecrübeli olan All Star yarışmacıları parkuru hızla bitirdi. Survivor'un 2. dokunulmazlığı Gönüllüler takımının olurken parkurda 3'te 3 yapan Yasin ve Yağmur'un performansı dikkat çekti.
Survivor'un ilk bölümü olan 15 Ocak'ta ödül ve dokunulmazlık oyunu oynandı. İki oyunu da kazanan taraf Gönüllüler oldu. Gönüllüler ödül olarak, baraka için gerekli olan malzemelerle adaya döndü.
Ünlüler takımı, Gönüllüler takımına karşı henüz hiçbir oyunu kazanamadı.
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