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Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 16 Ocak Survivor 2. eleme adayı açıklandı mı? Sürgün kampına kim gitti?

16.01.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'nin 2. bölümünde yarışmacılar, sezonun 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takımın yarışmacıları konseyde eleme adayı için isim yazdı. Geçtiğimiz akşam dokunulmazlığı Ünlüler takımı kaybetmiş ve ilk eleme adayı olarak Birsen'in adı çoğunlukta çıkmıştı. Böylece Birsen, 4 günlük sürgün kampına gönderilmişti. Peki 16 Ocak Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 16 Ocak Survivor 2. eleme adayı açıklandı mı? Sürgün kampına kim gitti?

Survivor'un ilk eleme adayı Birsen oldu. Bunun sonucunda, Survivor'un yeni kurallarına göre Birsen 4 günlük sürgün kampına gönderildi. Birsen sürgün kampında 4 gün yalnız kalacak ve oyunlara çıkamayacak. 16 Ocak akşamında Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım yeniden Ünlüler oldu. Ünlüler takımının yarışmacıları, 2. eleme adayını çıkarmak için konseyde isim yazdı. Peki Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 1. eleme adayı Birsen olurken 2. eleme adayı 4 oyla Sercan Yıldırım oldu. Böylece Yıldırım, sürgün kampına Birsen'in yanına gitti.

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 16 Ocak 2. eleme adayı açıklandı mı? Sürgün kampına kim gitti?

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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA NELER OLDU?

Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar parkura çıktı. Parkur oyununda her takımdan 2 yarışmacı yer aldı. Kadın yarışmacıların kadınlara, erkek yarışmacıların erkeklere karşı oynadığı parkur oyununda atışlar belirleyici oldu. Oldukça hızlı ve tecrübeli olan All Star yarışmacıları parkuru hızla bitirdi. Survivor'un 2. dokunulmazlığı Gönüllüler takımının olurken parkurda 3'te 3 yapan Yasin ve Yağmur'un performansı dikkat çekti.

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 16 Ocak eleme adayı açıklandı mı? Sürgün kampına kim gitti?

SURVİVOR 15 OCAK'TA NELER OLDU?

Survivor'un ilk bölümü olan 15 Ocak'ta ödül ve dokunulmazlık oyunu oynandı. İki oyunu da kazanan taraf Gönüllüler oldu. Gönüllüler ödül olarak, baraka için gerekli olan malzemelerle adaya döndü.

Ünlüler takımı, Gönüllüler takımına karşı henüz hiçbir oyunu kazanamadı.

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SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

  • Adem Kılıçcı
  • Batuhan Karacakaya
  • Çağan Atakan Arslan
  • Barış Murat Yağcı
  • Furkan Kızılay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Öcal
  • Birsen Bekgöz
  • Aycan Yanaç
  • Nagihan Karadere
  • Elif Gören
  • Sema Aydemir
  • Merve Aydın

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

  • Gökhan Keser
  • Ardahan Uzkanbaş
  • Ogeday Girişken
  • Gizem Kerimoğlu
  • Anıl Berk Baki
  • Yasin Obuz
  • Hikmet Tuğsuz
  • Seda Aydemir
  • Sude Burcu
  • Evrim Keklik
  • Berna Keklikler
  • Yağmur Banda
  • Berkan Karabulut
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TV8 survivor
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