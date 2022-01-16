Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 16 Ocak Survivor 2. eleme adayı açıklandı mı? Sürgün kampına kim gitti?

Survivor'un ilk eleme adayı Birsen oldu. Bunun sonucunda, Survivor'un yeni kurallarına göre Birsen 4 günlük sürgün kampına gönderildi. Birsen sürgün kampında 4 gün yalnız kalacak ve oyunlara çıkamayacak. 16 Ocak akşamında Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım yeniden Ünlüler oldu. Ünlüler takımının yarışmacıları, 2. eleme adayını çıkarmak için konseyde isim yazdı. Peki Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 1. eleme adayı Birsen olurken 2. eleme adayı 4 oyla Sercan Yıldırım oldu. Böylece Yıldırım, sürgün kampına Birsen'in yanına gitti.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA NELER OLDU?

Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar parkura çıktı. Parkur oyununda her takımdan 2 yarışmacı yer aldı. Kadın yarışmacıların kadınlara, erkek yarışmacıların erkeklere karşı oynadığı parkur oyununda atışlar belirleyici oldu. Oldukça hızlı ve tecrübeli olan All Star yarışmacıları parkuru hızla bitirdi. Survivor'un 2. dokunulmazlığı Gönüllüler takımının olurken parkurda 3'te 3 yapan Yasin ve Yağmur'un performansı dikkat çekti.

SURVİVOR 15 OCAK'TA NELER OLDU?

Survivor'un ilk bölümü olan 15 Ocak'ta ödül ve dokunulmazlık oyunu oynandı. İki oyunu da kazanan taraf Gönüllüler oldu. Gönüllüler ödül olarak, baraka için gerekli olan malzemelerle adaya döndü.

Ünlüler takımı, Gönüllüler takımına karşı henüz hiçbir oyunu kazanamadı.

SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Adem Kılıçcı

Batuhan Karacakaya

Çağan Atakan Arslan

Barış Murat Yağcı

Furkan Kızılay

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Aycan Yanaç

Nagihan Karadere

Elif Gören

Sema Aydemir

Merve Aydın

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU