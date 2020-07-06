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Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 5 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte elemeye kalan yarışmacılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 00:03 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 5 Temmuz Pazar ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor’da son altı yarışmacı arasında final mücadelesi 2. dokunulmazlık oyunu ile devam etti. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan isim, haftanın ikinci eleme adayını da belirledi. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da elemeye kalan yarışmacılar.

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 5 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte elemeye kalan yarışmacılar

Survivor 2020'nin 127. bölümde Yasin, Cemal Can, Barış, Elif, Berkan ve Sercan haftanın 2. bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmak için yarıştı. 14 Temmuz'da İstanbul'daki büyük finalle şampiyon olan ismin belirleneceği Survivor'da yarışmacılar, yarı finale kalan isimlerden biri olabilmek için dokunulmazlık oyununu kazanmaya çalıştı.

SURVIVOR’DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

Survivor 2020’de 4 Temmuz Cumartesi günü altı yarışmacı arasında ilk bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Geçen hafta da 3 dokunulmazlığı kazanan Sercan Yıldırım, bu haftanın ilk oyununu da kazanmayı başardı. Yine dokunulmaz olan Sercan, bu defa ilk eleme adayı olarak Berkan'ın adını söyledi.

SURVIVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de ikinci dokunulmazlık oyunu yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Yarışmacılar, finale gidebilmek, rakiplerini potaya sokmak ve eleme adayı göstermek için tüm güçlerini ortaya koydular. Günün sonunda çekişmeli bir oyun sonrasında finalde dokunulmazlığı kazanan ise Cemal Can oldu.

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SURVIVOR 2020’DE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020’de ada konseyi ikinci ada konseyini belirlemek için toplandı. Acun Ilıcalı, günün dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can'a ada konseyi olarak kimi söyleyeceğini sordu. Cemal Can ise haftanın 2. eleme adayını açıkladı.


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