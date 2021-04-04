Survivor'da Aleyna'dan itiraf: Poyraz'dan hoşlanıyordu

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler ekrana gelen son bölümde yarışmacılar market ve dokunulmazlık oyunları için karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan Gönüllüler takımı oldu. Eleme adaylarının çıktığı konseyde damga vuran ise Aleyna'dan Poyraz için gelen şoke eden bir itiraf oldu.
Survivor konseyinde gönüllüler takımında yaşanan gerginlikler ele alındı. Acun Ilıcalı Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşanan gerginliği sordu. Poyraz takım arkadaşına güvenmediğini söylerken, Aleyna'dan gelen şok itiraf şaşkınlık yarattı.
Aleyna Poyraz ile elemelerde iyi geçindiklerini ancak adaya geldikten sonra fikirlerin değiştiğini dile getirdi. Aleyna Sancakay'ın Poyraz'ı doldurduğunu söyleyerek; "Sancakay Poyraz'dan hoşlanıyordu. Kendisi söyledi. Bu yüzden beni potansiyel tehlike olarak gördü ve aramızı bozdu" dedi.
Aleyna'nın sözleri karşısında Poyraz gülerek "Ben aşk adasına gelmedim" derken, ünlüler ve gönüllüler takımında yarışmacılar gülerek tepki verdi.
Öte yandan Survivor yarışmacılarından olan ve ilk elenen isimlerden biri olan Sancakay, henüz Aleyna'nın açıklamaları sonrası açıklama yapmadı.
Ünlüler takımından Merve ile Batuhan, karşılıklı birbirlerine suçlamalar yöneltti. Merve’nin oyun sonrasında “Burası kreş değil çocuk tribi ile uğraşamayız” sözleri ile Batuhan’ı sert bir şekilde eleştirdi.
Batuhan, Merve’nin kendisine “çocuk” “kreş” gibi sözler kullanılmasını eleştirdi. Merve ise Batuhan’ın kendisinden özür dilemediği sürece onunla konuşmayacağını, kendi kaptanlığını çekemediğini belirtti. Sonrasında Çağrı ile İsmail’in market oyunu sırasında yaşadıkları tartışma gündeme geldi. Çağrı’nın bir ara tansiyonun iyice yükselmesi nedeniyle Acun Ilıcalı müdahale etmek zorunda kaldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum