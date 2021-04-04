Survivor'da Aleyna'dan itiraf: Poyraz'dan hoşlanıyordu

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler ekrana gelen son bölümde yarışmacılar market ve dokunulmazlık oyunları için karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan Gönüllüler takımı oldu. Eleme adaylarının çıktığı konseyde damga vuran ise Aleyna'dan Poyraz için gelen şoke eden bir itiraf oldu.

Survivor konseyinde gönüllüler takımında yaşanan gerginlikler ele alındı. Acun Ilıcalı Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşanan gerginliği sordu. Poyraz takım arkadaşına güvenmediğini söylerken, Aleyna'dan gelen şok itiraf şaşkınlık yarattı.

'AŞK ADASINA GELMEDİM'

Aleyna Poyraz ile elemelerde iyi geçindiklerini ancak adaya geldikten sonra fikirlerin değiştiğini dile getirdi. Aleyna Sancakay'ın Poyraz'ı doldurduğunu söyleyerek; "Sancakay Poyraz'dan hoşlanıyordu. Kendisi söyledi. Bu yüzden beni potansiyel tehlike olarak gördü ve aramızı bozdu" dedi.

Aleyna'nın sözleri karşısında Poyraz gülerek "Ben aşk adasına gelmedim" derken, ünlüler ve gönüllüler takımında yarışmacılar gülerek tepki verdi.