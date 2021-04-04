MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da Aleyna'dan itiraf: Poyraz'dan hoşlanıyordu

Survivor'da Aleyna'dan itiraf: Poyraz'dan hoşlanıyordu

04.04.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da eleme adayı belli olurken Ada konseyinde ilginç anlar yaşandı. Survivor Aleyna, Sancakay'ın Poyraz'dan hoşlandığını söyleyince herkes şoke oldu. İşte ada konseyinde yaşananlar...

Survivor'da Aleyna'dan itiraf: Poyraz'dan hoşlanıyordu

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler ekrana gelen son bölümde yarışmacılar market ve dokunulmazlık oyunları için karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan Gönüllüler takımı oldu. Eleme adaylarının çıktığı konseyde damga vuran ise Aleyna'dan Poyraz için gelen şoke eden bir itiraf oldu.

Survivor konseyinde gönüllüler takımında yaşanan gerginlikler ele alındı. Acun Ilıcalı Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşanan gerginliği sordu. Poyraz takım arkadaşına güvenmediğini söylerken, Aleyna'dan gelen şok itiraf şaşkınlık yarattı.

'AŞK ADASINA GELMEDİM'

Aleyna Poyraz ile elemelerde iyi geçindiklerini ancak adaya geldikten sonra fikirlerin değiştiğini dile getirdi. Aleyna Sancakay'ın Poyraz'ı doldurduğunu söyleyerek; "Sancakay Poyraz'dan hoşlanıyordu. Kendisi söyledi. Bu yüzden beni potansiyel tehlike olarak gördü ve aramızı bozdu" dedi.

Aleyna'nın sözleri karşısında Poyraz gülerek "Ben aşk adasına gelmedim" derken, ünlüler ve gönüllüler takımında yarışmacılar gülerek tepki verdi.

6068eb6d5542820bec6a110a

SANCAKAY'DAN YANIT YOK

Öte yandan Survivor yarışmacılarından olan ve ilk elenen isimlerden biri olan Sancakay, henüz Aleyna'nın açıklamaları sonrası açıklama yapmadı.

ÜNLÜLER TAKIMI KARIŞTI

Ünlüler takımından Merve ile Batuhan, karşılıklı birbirlerine suçlamalar yöneltti. Merve’nin oyun sonrasında “Burası kreş değil çocuk tribi ile uğraşamayız” sözleri ile Batuhan’ı sert bir şekilde eleştirdi.

Batuhan, Merve’nin kendisine “çocuk” “kreş” gibi sözler kullanılmasını eleştirdi. Merve ise Batuhan’ın kendisinden özür dilemediği sürece onunla konuşmayacağını, kendi kaptanlığını çekemediğini belirtti. Sonrasında Çağrı ile İsmail’in market oyunu sırasında yaşadıkları tartışma gündeme geldi. Çağrı’nın bir ara tansiyonun iyice yükselmesi nedeniyle Acun Ilıcalı müdahale etmek zorunda kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu halini kimse tanıyamıyor: Reddeden erkekler şimdi kapımdaBu halini kimse tanıyamıyor: Reddeden erkekler şimdi kapımda
Seks oyuncağıyla poz verdi! Hayranları çıldırdıSeks oyuncağıyla poz verdi! Hayranları çıldırdı
O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurduO Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

İbo Show'a katılan Defne Samyeli gündemde! Sesi iyi mi kötü mü?

İbo Show'a katıldı! Sosyal medyanın diline düştü

54 yaşındaki Halle Berry transparan elbisesiyle poz verdi

Transparan elbisesiyle şov yaptı

Seks oyuncağıyla poz veren Megan Barton Hanson hayranlarını çıldırttı

Seks oyuncağıyla poz verdi! Hayranları çıldırdı

Kim Kardashian’ın Dominik fotoğrafları nefes kesti

Kim Kardashian’ın Dominik fotoğrafları nefes kesti

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor'da ödül ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Gaza gelen Songül Karlı, cam kenarından bornozlu pozlarını paylaştı

Peş peşe paylaştı! Bornozlu pozları olay yarattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.