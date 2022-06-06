Survivor'da Atakan'ın Adem'e hareketi şoke etti! Atakan-Adem kavgasını gören Semih Öztürk patladı

Survivor All Star 2022'de yarışma anında yaşananlar sonrası kavga çıktı. Yarışma sırasında Atakan Adem'i arkasından tekmeledi. Oyun sonrası bench'te Survivor Atakan'ın bu davranışına tepki gösteren Adem sinirlerine hakim olamadı. O anlar sosyal medyada da tepki çekti.

Survivor Adem'in skandal hareketi herkesi kızdırdı. Adem, "Ben sana vurursam görürsün" diyerek çıkışınca Atakan ile kavga çıktı. Yarışmacılar iki yarışmacıyı ayırsa da ortaya çıkan görüntüler hoş değildi.

ADEM-ATAKAN KAVGASI

Adem, "Ben sana vurursam görürsün" diyerek çıkışınca Atakan hiddetlenerek ayağa kalktı.

ATAKAN, ADEM'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Survivor Atakan, başarılı boksör Adem'in üzerine yürüdü.

Survivor yarışmacıları araya girerek Atakan ve Adem'in birbirlerine hamle yapmalarını engelledi.

SURVIVOR'DA İKİ BOKSÖR BİRBİRİNE GİRDİ

Survivor yorumcusu olan ve sezon ortasında eşi Kurretülayn Matur'un, Acun Ilıcalı'nın vefat eden yakın arkadaşı hakkında tweet atması sonrası işinden olan Semih Öztürk görüntüleri görünce kendini tutamadı.

Semih Öztürk paylaşımında "Alenen aşağılama içeren görüntüler maalesef. Olayın başını sonunu bilmiyorum fakat Atakan bu hareketiyle Adem ile kapışacağı bir final hikayesi yarattı. Son bir ay herkes Adem vs. Atakan’ı izleyecek. Atakan bir hareketiyle bütün yarışmacıları oyun dışı bıraktı" dedi.



