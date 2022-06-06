MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da Atakan'ın Adem'e hareketi şoke etti! Atakan-Adem kavgasını gören Semih Öztürk patladı

Survivor'da Atakan'ın Adem'e hareketi şoke etti! Atakan-Adem kavgasını gören Semih Öztürk patladı

06.06.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Adem ve Atakan yarışmaların önüne geçti. Yarışma sırasında Atakan'ın Adem'in arkasından tekme savurması büyük tepki çekti. Adem, Atakan'a dönerek "Ben sana vurursam görürsün bak!" deyince oyun alanı bir anda karıştı. Sezon ortasında yorumculuğu bırakan Semih Öztürk ise paylaşımıyla gündem oldu.

Survivor'da Atakan'ın Adem'e hareketi şoke etti! Atakan-Adem kavgasını gören Semih Öztürk patladı

Survivor All Star 2022'de yarışma anında yaşananlar sonrası kavga çıktı. Yarışma sırasında Atakan Adem'i arkasından tekmeledi. Oyun sonrası bench'te Survivor Atakan'ın bu davranışına tepki gösteren Adem sinirlerine hakim olamadı. O anlar sosyal medyada da tepki çekti.

Survivor Adem'in skandal hareketi herkesi kızdırdı. Adem, "Ben sana vurursam görürsün" diyerek çıkışınca Atakan ile kavga çıktı. Yarışmacılar iki yarışmacıyı ayırsa da ortaya çıkan görüntüler hoş değildi.

ADEM-ATAKAN KAVGASI

tkdrndhn

Adem, "Ben sana vurursam görürsün" diyerek çıkışınca Atakan hiddetlenerek ayağa kalktı.

Survivor Adem ve Atakan birbirine girdi! İki dövüşçü kapıştı:

ATAKAN, ADEM'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Survivor Atakan, başarılı boksör Adem'in üzerine yürüdü.

Survivor Adem ve Atakan birbirine girdi! İki dövüşçü kapıştı:

Survivor yarışmacıları araya girerek Atakan ve Adem'in birbirlerine hamle yapmalarını engelledi.

Survivor Adem ve Atakan birbirine girdi! İki dövüşçü kapıştı:

SURVIVOR'DA İKİ BOKSÖR BİRBİRİNE GİRDİ

Survivor yorumcusu olan ve sezon ortasında eşi Kurretülayn Matur'un, Acun Ilıcalı'nın vefat eden yakın arkadaşı hakkında tweet atması sonrası işinden olan Semih Öztürk görüntüleri görünce kendini tutamadı.

Semih Öztürk paylaşımında "Alenen aşağılama içeren görüntüler maalesef. Olayın başını sonunu bilmiyorum fakat Atakan bu hareketiyle Adem ile kapışacağı bir final hikayesi yarattı. Son bir ay herkes Adem vs. Atakan’ı izleyecek. Atakan bir hareketiyle bütün yarışmacıları oyun dışı bıraktı" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadarDavayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar
Şarkıcı Simge Sağın yarı çıplak poz verdi! "Hiç giyinmesen daha iyiydi"Şarkıcı Simge Sağın yarı çıplak poz verdi! "Hiç giyinmesen daha iyiydi"
Şarkıcı Zara'nın son paylaşımı olay oldu! Günden güne değişiyorŞarkıcı Zara'nın son paylaşımı olay oldu! Günden güne değişiyor
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Melek Mosso'nun yerine konser verdi! Seda Sayan'ı şaşırtan karşılama

Melek Mosso'nun yerine konser verdi! Seda Sayan'ı şaşırtan karşılama

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Düğün salonunda can pazarı! "Bir anda geldi ve..."

Düğün salonunda can pazarı! "Bir anda geldi ve..."

3600 ek göstergede detaylar bugün belli oluyor! Gözler kritik saate çevrildi

3600 ek göstergede detaylar bugün belli oluyor! Gözler kritik saate çevrildi

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...

25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...

İlginizi Çekebilir

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.