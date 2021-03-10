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Survivor’da Barış, Doğan ve Çağrı diskalifiye mi olacak? İşte yarışmaya damga vuran kavgalar

10.03.2021 11:07 | Son Güncelleme:
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Survivor’da Barış, Doğan ve Çağrı diskalifiye mi olacak? İşte yarışmaya damga vuran kavgalar

Survivor’da kavgaların ardı arkası kesilmiyor. Barış ve Doğan’ın yarışmadan önce ettiği kavganın dışında, Çağrı’nın sunucu Murat Ceylan’la girdiği kavga, adada ortamı iyice gerdi. Acun Ilıcalı da Çağrı’ya, ‘Yarışmayı bırakıp gitsen sevinirim’ restiyle karşılık verdi.

Çağrı, biraz süre isteyerek karar vereceğini söyledi. Ada konseyinde yaşanan bu sıcak gelişmelerin ardından sosyal medyada bazı iddialar gündeme atıldı. Kullanıcılar, Survivor’dan üç ismin de diskalifiye olabileceğine dair iddiaları ortaya attı.

SURVİVOR’DA BARIŞ, DOĞAN VE ÇAĞRI DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor'da yaşanan kavgaların ardından ünlüler takımından üç yarışmacının diskalifeye şokuyla karşı karşıya kalacağı iddiası gündeme geldi. Barış, doğan ve en son da Murat Ceylan'ın üzerine yürüyen Çağrı, yarışmada ortamı iyice gerdi…

Survivor'ın son bölümünde işler iyice karıştı. Midesinin ağrıdığını söyleyen Barış'ın oyundan önce pilav yemek istemesi ve Doğan'ın 'oyundan sonra yeseydik' çıkışıyla önce tartışmaya, ardından da kavgaya dönüştü. Olay da daha sonra 'karakter' meselesine gelmesiyle daha da büyüdü. Doğan, ''Sen karakterini burada belli ediyorsun. Anladın mı? Karaktersizsin sen' derken, Barış da Doğan'ın üzerine doğru koştu. Diğer yarışmacılar da iki yarışmacıyı tutmakta güçlük çekti. Ödül oyununun öncesinde yaşanan bu gerginlik, herkesin sinirini hoplattı.

Barış, ''Dansıyla buraya kadar gelmiş, dansla, bana, 'karaktersiz''' gibi bir ifade kullandı. Doğan da bunun üzerine sinirden ağlayarak, ''Ben bunları nasıl yiyorum? Nasıl?'' dedi.

İşte tüm bunların üzerine, Barış ve Doğan’ın hakarete ve fiziki müdahaleye varan kavgası, gündeme diskalifiye iddialarını getirdi.

Sosyal medyada, Doğan ve Barış’ın da diskalifiye edilebileceği iddiası oraya atıldı.

Survivor’da Barış, Doğan ve Çağrı diskalifiye mi olacak? İşte yarışmaya damga vuran kavgalar

ÇAĞRI ATAKAN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Ancak asıl başka bir olay daha var... İletişim oyununda Çağrı Atakan’ın sunucu Murat Ceylan ile kavgası ipleri iyice kopardı. Diğer takım yarışmacısıyla kavga eden Çağrı'ya müdahale eden Murat Ceylan, kendini asıl kavganın içinde buluyor. Murat Ceylan’ın, ‘’Yeter Çağrı’’ çıkışına Çağrı, ‘’Ne yeter? Sana ne?’’ diyerek, üzerine doğru koşması, bardağı taşıran son damla oluyor.

Bunun üzerine Acun Ilıcalı da, ‘’Arkadaşımıza yapılan saygısızlığı kaldırmamız mümkün değil. Şimdi yarışmayı bırakmak istiyorum desen, sevinirim’’ sözleriyle resti çekiyor.

Çağrı Atakan da biraz süre isteyerek, karar vereceğini söylüyor.


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