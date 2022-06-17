Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 16 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da araba oyununun kazananı Batuhan Karacakaya olmuştu. 16 Haziran akşamında yayınlanan programın yeni bölümünde yarışmacılar bireysel dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? Dokunulmazlığı kazanan isim, eleme adayını belirledi. 16 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda Adem ve Batuhan rakiplerini geride bırakarak mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan kişi ise 4'e 2'lik galibiyet ile Batuhan Karacakaya oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan Karacakaya, eleme adayı olarak kendi takımından değil, karşı takımdan bir isim çıkarmak istediğini belirterek Berkan Karabulut'un adını verdi.





