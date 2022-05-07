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Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? Survivor 6 Mayıs eleme adayı kim oldu?

07.05.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'un 6 Mayıs akşamında yayınlanan yeni bölümünde oldukça çekişmeli bir dokunulmazlık oyunu yaşandı. İki takım da mücadele ederken Adem, Ogeday ve Berkan üçlüsü birbirine girdi. Tüm bunların ardından dokunulmazlığı kaybeden taraf, ada konseyinde eleme adayını belirledi. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 6 Mayıs eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? Survivor 6 Mayıs eleme adayı kim oldu?

Bilindiği üzere Survivor'a en son veda eden isim Barış Murat Yağcı olmuştu. Geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bölümde ise Merve Aydın parkurda sakatlık yaşamış ve bu sakatlık nedeniyle Survivor macerasını yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Survivor'da mücadele devam ederken dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 6 Mayıs eleme adayı kim oldu?

6 MAYIS ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan taraf ünlüler olmuştu. Eleme adayı olarak belirlenen isim ise Evrim Keklik olmuştu.

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? Survivor 6 Mayıs eleme adayı kim oldu?

6 Mayıs akşamında yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununu yeniden ünlüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı ise eleme konseyinde bu defa Nisa Bölükbaşı'nın adını yazdı.

Survivor'a 6 Mayıs akşamında Adem, Odegay ve Berkan'ın kavgası damga vurdu. Adem'i yenen Ogeday, "Herkes kalbinin ekmeğini yiyecek" diye bağırınca tartışma çıktı. Sunucu Murat Ceylan, iki tarafı da çığlık atarak susturmak zorunda kaldı. Haberi daha detaylı aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz...

Survivor'da Adem, Ogeday ve Berkan birbirine girdi! Murat Ceylan çığlık atarak susturduSurvivor'da Adem, Ogeday ve Berkan birbirine girdi! Murat Ceylan çığlık atarak susturdu


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TV8 survivor
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