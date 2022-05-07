Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? Survivor 6 Mayıs eleme adayı kim oldu?

Bilindiği üzere Survivor'a en son veda eden isim Barış Murat Yağcı olmuştu. Geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bölümde ise Merve Aydın parkurda sakatlık yaşamış ve bu sakatlık nedeniyle Survivor macerasını yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Survivor'da mücadele devam ederken dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 6 Mayıs eleme adayı kim oldu?

6 MAYIS ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan taraf ünlüler olmuştu. Eleme adayı olarak belirlenen isim ise Evrim Keklik olmuştu.

6 Mayıs akşamında yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununu yeniden ünlüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı ise eleme konseyinde bu defa Nisa Bölükbaşı'nın adını yazdı.

Survivor'a 6 Mayıs akşamında Adem, Odegay ve Berkan'ın kavgası damga vurdu. Adem'i yenen Ogeday, "Herkes kalbinin ekmeğini yiyecek" diye bağırınca tartışma çıktı. Sunucu Murat Ceylan, iki tarafı da çığlık atarak susturmak zorunda kaldı. Haberi daha detaylı aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz...



