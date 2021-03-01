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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 28 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

01.03.2021 00:35 | Son Güncelleme:
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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 28 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021'in 28 Şubat Pazar ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanmıştı. Son bölümde ünlüler ve gönüllüler ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Gönüllüler, bu akşam da kazanıp karşı takımı bir kişi daha eksiltmek istiyordu. Ünlüler takımı ise ivmeyi tersine çevirmek için elinden geleni yaptı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ile gönüllüler yarışmacıları dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Yarışmacılar, Survivor’da kalma sürelerini en az bir hafta daha uzatmak için dokunulmazlık oyununda her şeylerini ortaya koydu. Kaybeden takım ise ada konseyinde yapacağı oylama ile 2. eleme adayını belirlendi.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da yarışmanın klasiği sayılan bir oyun oynandı. Erkek yarışmacılar 36, kadın yarışmacılar 18 kilodan başladı. Diğier yarışmacılar, ellerinde kum torbaları ile parkuru bitirip rakip takımın yarışmacısının sepetine atmaya çalıştı. Ne kadar çok kum torbasına rakip takım yarışmacısının sepetine atılırsa sayıyı almak için avantaj elde edilmiş oldu. İkişer kiloluk kum torbaları atıldıkça artan ağırlık karşısında yarışmacılar zorlanmaya başladı.

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Oyunda 2-0 geriden gelen ünlüler, skoru 6-2'ye getirmeyi başardı. Oyunun ikinci turunda atıcı olan yarışmacılar hem erkek hem kadın yarışmacılar idi. İlk turda başarılı olan ünlüler, bu turda bu başarılarını devam ettirdi. Günün sonunda ünlüler takımı, 10'a 6 skorla ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

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SURVİVOR 2021’DE HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Türkiye’de dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı için ada konseyi toplandı. Önce SMS halk oylaması yapıldı, sonrasında gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yapılan oylama ile bir eleme adayı çıkarıldı. Konseyde ismi yazılanlar Dora, Hanzade ve Aleyna Çalışkan oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Aleyna Çalışkan, Survivor'da haftanın 2. eleme adayı oldu.

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ünlüler olmuştu. Ada konseyindeki oylamada ünlüler takımının eleme adayı ise oyuncu Öykü Çelik olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
TV8, survivor,
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