Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da yokluk adasına hangi yarışmacı gitti?

Survivor 2022 All Star son bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımındaki oylamada, Ardahan eleme adayı olarak belirlendi. Böylelikle Ardahan yokluk adasına giden ilk yarışmacı oldu.

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında ise Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak gösterildi ve yokluk adasına giden 2. yarışmacı oldu.

Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylamaya gitti.





