MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da yokluk adasına hangi yarışmacı gitti?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da yokluk adasına hangi yarışmacı gitti?

03.04.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın 3 Nisan Pazar yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Birleşme partisi sonrasında ilk elenen isim Yasin Obuz olmuştu. Artık haftada 5 eleme adayının çıkacağı Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde oylamaya gitti. Oylamada adı en fazla yazılan yarışmacı eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitti. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor yokluk adasına kim gitti?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da yokluk adasına hangi yarışmacı gitti?

Survivor 2022 All Star son bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

277291243_160727573001683_7908299803057559000_n

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımındaki oylamada, Ardahan eleme adayı olarak belirlendi. Böylelikle Ardahan yokluk adasına giden ilk yarışmacı oldu.

277659053_677778923372299_4842897529690436914_n

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında ise Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak gösterildi ve yokluk adasına giden 2. yarışmacı oldu.

barış

Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylamaya gitti.

277697276_404114768221251_2874256785226510038_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Takipçisine verdiği yanıt şaşırttı: 'Coğrafya kaderdir'Takipçisine verdiği yanıt şaşırttı: 'Coğrafya kaderdir'
Erik fiyatlarına tepki! 'Biz çocukken buzdolabı yoktu at arabası vardı ama...'Erik fiyatlarına tepki! 'Biz çocukken buzdolabı yoktu at arabası vardı ama...'
Bikinili pozları olay olmuştu! Dekolteli paylaşımı Instagram'ı yaktıBikinili pozları olay olmuştu! Dekolteli paylaşımı Instagram'ı yaktı
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

90 yıllık uygulama resmen sona eriyor! Yarın 11 ilde başlıyor

90 yıllık uygulama resmen sona eriyor! Yarın 11 ilde başlıyor

10 TL ile 500 bin TL kazandı! 'Zaman geçtikçe olayın bilincine vardım'

10 TL ile 500 bin TL kazandı! 'Zaman geçtikçe olayın bilincine vardım'

Rusya'dan Batı'ya gözdağı! 'ABD istese de istemese de Avrupa zorunda'

Rusya'dan Batı'ya gözdağı! 'ABD istese de istemese de Avrupa zorunda'

Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu! MSB harekete geçti

Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu! MSB harekete geçti

Bakan Koca Güldür Güldür'deki taklidini o mesajla paylaştı

Bakan Koca Güldür Güldür'deki taklidini o mesajla paylaştı

İlginizi Çekebilir

Göğüste ağrılı yanma ve kabızlığa dikkat!

Göğüste ağrılı yanma ve kabızlığa dikkat!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Boşanmak için servet harcadılar! 2 yıl sonra her şey değişti

Boşanmak için servet harcadılar! 2 yıl sonra her şey değişti

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.