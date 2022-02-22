Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Favori yarışmacı elemeye kaldı! 21 Şubat Survivor All Star'da sürgün adasına kimler gitti?

Survivor 2022 All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise sürgün adasına giden ve eleme potasına giren yarışmacılar belirlendi.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan ise gönüllüler takımı oldu.

İŞTE SÜRGÜN ADASINA GİDEN İSİMLER

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Yunus Emre olmuştu.

Haftanın 2. dokunulmazlığını kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise adı en fazla yazılan Yasin Obuz haftanın ikinci eleme adayı oldu ve sürgün adasına gitti.

Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında oylama yapıldı. Kapalı oylamada Gizem ve Nagihan'ın isimleri eşit şekilde yazılınca açık oylama yapıldı.

Açık oylamada Nagihan'ın adı 7 kez, Gizem'in ise 5 defa söylendi. Böylece takım arkadaşlarının sürgün adasına gönderdiği isim Nagihan Karadere oldu.

Survivor'da performans birincisi olan Yağmur haftanın 4. eleme adayını belirledi.



Yağmur son eleme adayı olarak Gökhan'ın adını söyledi.

ELEME ADAYLARI İÇİN OYLAMA YAPILDI

Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise eleme adayları olan Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan için sms oylaması yapıldı.

Survivor'da elenen isim çarşamba akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde belli olacak.



