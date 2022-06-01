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Survivor'da eleme adayları kimler oldu? SMS oylaması yapıldı

01.06.2022 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın 31 Mayıs Salı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler 4. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Geçen hafta Sude'nin elendiği Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takımda ise bir kişi eleme adayı oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? SMS oylaması yapıldı

TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star'ın 31 Mayıs Salı günü yayınlanan son bölümünde bir isim daha elemeye kaldı. Geçen hafta Sude'nin vedasının ardından Survivor'da bu hafta da bir yarışmacı veda edecek.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı Anıl olmuştu. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylama yaptı.

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Adı en fazla yazılan yarışmacı olan Ayşe, haftanın 2. eleme adayı oldu.

aşye

Survivor'da 3. eleme adayı ise Sema Aydemir oldu.

sema aydemir

Survivor'da son eleme adayı ise Batuhan oldu.

batuhan

SMS OYLAMASI YAPILDI

Survivor'da elemeye kalan Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan arasında sms oylaması yapıldı. Sms oylamasına göre en az oyu alan ismi Acun Ilıcalı açıklayacak.

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