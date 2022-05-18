Survivor'da eleme sonrası gözyaşları sel oldu! Yanına koşarak hüngür hüngür ağladı

Survivor 2022 All Star'da büyük mücadele sürmeye devam ederken, finale az bir zaman kala elenen isimlerde belli olmaya devam ediyor. Dün akşam açıklanan SMS sıralaması sonrasında, Survivor'da diğer adaylardan daha düşük oy alarak elenen isim belli oldu. Elenen ismin açıklanmasının ardından birçok yarışma şok geçirdi. Sema ise gözyaşlarını tutamadı.

ELENEN İSİM ŞOKE ETTİ

Survivor'da dün akşam ada konseyinde toplanan eleme adayları, elenen ismin açıklanmasını heyecanlı bir şekilde bekledi. Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'in yer aldığı eleme adayları arasında SMS oylaması gerçekleşti ve en düşük oyu alan isim SMS sıralamasına göre Survivor'a veda etti. Acun Ilıcalı elenen ismin Seda olduğunu açıkladı ve yarışmacılar büyük bir şok yaşadı.

SEMA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Elenen ismin açıklanmasıyla birlikte, karşı takımda bulunan Seda'nın ikizi Sema gözyaşlarına boğuldu. Yarışmada bir anda büyük bir hüzün hakim olurken Seda, meşalesini söndürmeye gittiği sırada Sema kendini tutamadı ve Seda'nın yanına koşarak sarıldı. Bu olayın ardından ikili sarılarak hüngür hüngür ağladı ve izleyicilere duygusal anlar yaşattı.





