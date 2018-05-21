Survivor'da favori gösterilen yarışmacıya eleme şoku! İşte elemeye kalan dört isim

Survivor'da bu hafta iki dokunulmazlık oyunu sonucunda elemeye dört yarışmacı kaldı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu zorlu bir parkurda yapıldı.

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı'nın sunduğu oyunu Ünlüler takımı 10-7'lik skorla kazanmayı başardı. Cumartesi yayınlanan bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmıştı. Konseyeki oylamada adı en çok yazılan isim olan Yağmur ve bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Hilmi Cem'in adını söylediği Birsen ilk eleme adayları olmuştu.

DAMLA VE NAGİHAN EŞİT OY ALDI

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden Gönüllüler'deki oylamada sürpriz bir sonuç çıktı. Oylamada isimleri eşit sayıda yazılan Nagihan ve Damla eleme potasına girdi. Böylece Gönüllüler'de Birsen, Yağmur, Damla ve Nagihan elemeye kalan isimler oldu. Survivor'da geçtiğimiz haftalarda yapılan toplu sms oylaması sonuçlarıne göre elenen isim Pazartesi yayınlanacak bölümde belli olacak.