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Survivor'da favori gösterilen yarışmacıya eleme şoku! İşte elemeye kalan dört isim

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2018 00:00 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 20 Mayıs Pazar yayınlanan 76. bölümünde dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da birleşme partisi sonrasındaki ilk dokunulmazlık oyunları sonucunda, bu hafta elemeye kalan 4 yarışmacı belli oldu. Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu 10-7'lik skorla bitti. Yarışmada favori olarak gösterilen başarılı yarışmacı da elemeye kalan isimler arasında yer aldı.

Survivor'da favori gösterilen yarışmacıya eleme şoku! İşte elemeye kalan dört isim

Survivor'da bu hafta iki dokunulmazlık oyunu sonucunda elemeye dört yarışmacı kaldı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu zorlu bir parkurda yapıldı.

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı'nın sunduğu oyunu Ünlüler takımı 10-7'lik skorla kazanmayı başardı. Cumartesi yayınlanan bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmıştı. Konseyeki oylamada adı en çok yazılan isim olan Yağmur ve bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Hilmi Cem'in adını söylediği Birsen ilk eleme adayları olmuştu.

DAMLA VE NAGİHAN EŞİT OY ALDI
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden Gönüllüler'deki oylamada sürpriz bir sonuç çıktı. Oylamada isimleri eşit sayıda yazılan Nagihan ve Damla eleme potasına girdi. Böylece Gönüllüler'de Birsen, Yağmur, Damla ve Nagihan elemeye kalan isimler oldu. Survivor'da geçtiğimiz haftalarda yapılan toplu sms oylaması sonuçlarıne göre elenen isim Pazartesi yayınlanacak bölümde belli olacak.

ELEME ADAYI OLAN NAGİHAN İSYAN ETTİ!
Eleme potasına giren Nagihan 'Şu an şoktayım' diyerek adını yazanlara tepki gösterdi. Nagihan “Hiç ummadığım bir ismin beni yazması çok şaşırttı. Birini isimimi neden yazdığın düşündüm onun şokunu yaşadım. Bizim Anıl’la hiç bir sıkıntımız sorunumuz yoktu. Neden diğer arkadaşlarla birlik içine girip hareket ediyor. Sadece ona şunu söylemek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen ya yolunu kaybedersin ya dostunu.. Mustafa sığıntı diyordun sanırım yanlış kişiye söyledin” dedi.


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Survivor survivor 2018 survivor eleme adayları survivor dokunulmazlık oyunu

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