Survivor'da haftalık takımlar dönemi başlıyor! Survivor'da yeni takımlar nasıl oluşacak? Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı!

Survivor 2020’de yeni bir dönem başlıyor. Survivor’da iki takımdan birinde üç yarışmacı kalması halinde takımların birleşeceği söylenmişti. Oynanan son dokunulmazlık oyununu da ünlüler kaybetti. Böylece eleme potasına takım olarak girecek olan ünlülerden bir kişinin elenmesi kesinleşti. Bu ise takımların birleşmesi anlamına geliyordu. Acun Ilıcalı, Survivor izleyiciler ve yarışmacılarının merak ettiği “Survivor’da takımlar nasıl oluşacak?” sorusuna cevap verdi.

SURVIVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNU VE ELEME ADAYLARI

Survivor 2020’de ünlüler ile gönüllüler, geçen hafta bayram nedeniyle eleme olmadı. Bu yüzden takımlar arasında dört dokunulmazlık oyunu oynandı ve dört eleme adayı çıktı. İki takım arasında oynanan dokunulmazlık oyunlarının hepsini gönüllüler kazandı. Bundan dolayı ünlülerin dördü de eleme potasına girmek zorunda kaldı. Bu dört yarışmacı arasında SMS oylaması sonucunda adaya veda eden isim Salı günü belli olacak.

SURVIVOR’DA TAKIMLAR NASIL OLUŞACAK?

Survivor 2020’de ünlülerden bir kişinin elenecek olması, takımda 3 yarışmacının kalacağı kesinleşti. Bu şekilde olması halinde takımların birleşeceği daha önce söylenmişti. Ada konseyinde Acun Ilıcalı, birleşen takımlardan nasıl iki takım oluşacak konusunu açıkladı. Acun Ilıcalı, ilk olarak bu haftanın programını açıkladı. Buna göre yarışmacılar, sembol finalinde bireysel olarak mücadele edecek. Ve burada bir yarışmacı çeyrek finale gitmeye hak kazanacak. Sembol finali Cuma günü ekrana gelecek. Çarşamba günü yapılacak ada konseyinde ise yeni takımlar belirlenecek.