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Survivor'da haftanın 3. eleme adayı kim oldu? 7 Haziran Survivor 2021'de bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

08.06.2021 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 7 Haziran Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Büyük finale haftalar kalan Survivor'da yarışmacılar artık bireysel olarak dokunulmazlıkta yarışmaya başladı. Yarışmacılar haftanın 3. bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Birinci olan isim ise haftanın 3. eleme adayını belirledi. Peki, Survivor’da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da haftanın 3. eleme adayı kim oldu? 7 Haziran Survivor 2021'de bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Finale bir aydan az zamanın kaldığı Survivor 2021’de bireysel dokunulmazlık oyunları başladı. 7 Haziran Pazartesi günü Survivor yeni bölümde yarışmacılar arasında bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Bireysel olarak parkura çıkan yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanmak için ter döktü. Günün sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan ismin söylediği yarışmacı, haftanın 3. eleme adayı oldu.

SURVİVOR’DA 3. BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, omuzlarında taşıdıkları mekanizma ve üstündeki labutu devirmeden engelleri aşmaya çalıştı. Finalde ise çember üzerindeki boş olan renklere, aynı renkte çubukları taktıktan sonra iki başarılı halk atışı yapmak için çabaladılar. Sıralama turu sonrasında eşleşmeler ise İsmail – Steven, Berkay – Dora, Aleyna – Ayşe, Batuhan – Poyraz şeklinde oldu.

İlk turda İsmail, Steven’ı 3-2, Berkay, Dora’yı 3-2, Ayşe, Aleyna’yı 3-1, Poyraz, Batuhan’ı 3-1 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde ise İsmail ile Ayşe ve Berkay ile Poyraz eşleşti.

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Dokunulmazlık oyunu finaline kalan isimler Berkay ile İsmail oldu. İkili arasındaki mücadeleyi 5-1 İsmail Balaban kazandı. Ve son dokunulmazlığı kazanan isim İsmail oldu.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor Türkiye’de haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını Poyraz kazanmış ve eleme adayı olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nu söylemişti.

aleyna

Haftanın ikinci bireysel dokunulmazlığı kazanan Berkay ise, eleme adayı olarak Steven'ı söylemişti.

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steve

Survivor’da son bölümde dokunulmazlığı kazanan ise İsmail Balaban oldu. Ada konseyinde Acun Ilıcalı’nın sorusu üzerine İsmail, son eleme adayını açıkladı. İsmail Balaban’ın söylediği Ayşe, Survivor’da 3. eleme adayı oldu.

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Böylece, haftanın eleme adayları Aleyna, Steven ve Ayşe oldu.

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survivor
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