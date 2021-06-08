Survivor'da haftanın 3. eleme adayı kim oldu? 7 Haziran Survivor 2021'de bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Finale bir aydan az zamanın kaldığı Survivor 2021’de bireysel dokunulmazlık oyunları başladı. 7 Haziran Pazartesi günü Survivor yeni bölümde yarışmacılar arasında bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Bireysel olarak parkura çıkan yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanmak için ter döktü. Günün sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan ismin söylediği yarışmacı, haftanın 3. eleme adayı oldu.
Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, omuzlarında taşıdıkları mekanizma ve üstündeki labutu devirmeden engelleri aşmaya çalıştı. Finalde ise çember üzerindeki boş olan renklere, aynı renkte çubukları taktıktan sonra iki başarılı halk atışı yapmak için çabaladılar. Sıralama turu sonrasında eşleşmeler ise İsmail – Steven, Berkay – Dora, Aleyna – Ayşe, Batuhan – Poyraz şeklinde oldu.
İlk turda İsmail, Steven’ı 3-2, Berkay, Dora’yı 3-2, Ayşe, Aleyna’yı 3-1, Poyraz, Batuhan’ı 3-1 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde ise İsmail ile Ayşe ve Berkay ile Poyraz eşleşti.
Dokunulmazlık oyunu finaline kalan isimler Berkay ile İsmail oldu. İkili arasındaki mücadeleyi 5-1 İsmail Balaban kazandı. Ve son dokunulmazlığı kazanan isim İsmail oldu.
Survivor Türkiye’de haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını Poyraz kazanmış ve eleme adayı olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nu söylemişti.
Haftanın ikinci bireysel dokunulmazlığı kazanan Berkay ise, eleme adayı olarak Steven'ı söylemişti.
Survivor’da son bölümde dokunulmazlığı kazanan ise İsmail Balaban oldu. Ada konseyinde Acun Ilıcalı’nın sorusu üzerine İsmail, son eleme adayını açıkladı. İsmail Balaban’ın söylediği Ayşe, Survivor’da 3. eleme adayı oldu.
Böylece, haftanın eleme adayları Aleyna, Steven ve Ayşe oldu.
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