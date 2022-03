Survivor'da kim diskalifiye olacak? Survivor'a veda eden yarışmacı kim? Barış Murat Yağcı mı, Merve Aydın mı, Elif Gören mi? 25 Mart 2022 Cuma

Survivor'da kim diskalifiye olacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar yarışmanın ekrana gelen 59. bölüm fragmanının ardından araştırma yapmaya başladı. Survivor 2022 AllStar'da gerilim had safhada. Ünlüler takımı yarışmacısı Barış Murat Yağcı, dokunulmazlık oyunu sırasında parkurda koşarken ayağını çarpıp sakatlanmıştı. Merve Aydın'ın da sakatlığı bulunuyor. Öte yandan Elif Gören de sağlık sorunları yaşıyor. Acun Ilıcalı, 25 Mart Cuma (bugün) yayınlanacak olan 59. bölümde dşskalifiye olan yarışmacıyı duyuracak. Peki Survivor'da kim diskalifiye olacak? Survivor'a veda eden yarışmacı kim? Barış Murat Yağcı mı, Merve Aydın mı, Elif Gören mi? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik...

SURVİVOR'DA KİM DİSKALİFİYE OLACAK?

Survivor 2022 All Star'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacının sağlık sorunları nedeniyle adaya veda edeceğini açıkladığı görüldü.

Adaya veda eden yarışmacı merak konusu oldu. Bilindiği üzere Merve Aydın'ın sakatlığı bulunuyor. Sağlık sorunları yaşayan Elif Gören'in ardından yarışmanın 57. bölümünde Barış Murat Yağcı sakatlık yaşadı.

Survivor 2022 AllStar'da dokunulmazlık oyunu sırasında parkurda koşan Barış Murat Yağcı sakatlanıp acılar içinde yerde kıvranmıştı.

Yarışmacının doktor kontrolünde olsa da Barış'ın sağlık durumu henüz netleşmiş değil. Yağcı geçen bölümde ada konseyinde koltuk değnekleri ile oylamaya dahil olsa da yarışmadaki akıbeti ne olacak, bunu zaman gösterecek.

SURVİVOR'A VEDA EDEN YARIŞMACI KİM?

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2022 AlStar'ın 59. bölüm fragmanında şu ifaddeleri kullandığı görülüyor:

"Survivor'da beni en çok üzen şey, bir yarışmacının bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakmak zorunda kalması. Hepimiz için üzücü bir haberim var. Bir yarışmacımız Survivor'a veda edecek"

Survivor'da sakatlıkları bulunan Barış Murat Yağcı, Elif Gören ve Merve Aydın'dan hangisinin yarışmaya veda etmek durumunda kalacağı şimdiden merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991, İzmir doğumlu, Türk manken, sporcu oyuncu ve şarkıcıdor. 2020 yılında Survivor'a katıldı ve ikinci oldu. Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı.

2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Pelin Şafak'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017 yılında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi. 1,92 boya sahip olan Barış Murat Yağcı, 88 kilo ağırlığındadır.

MERVE AYDIN KİMDİR?

17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de dünyaya gelen Merve Aydın, ENKA spor kulübünün sporcusudur. Merve Aydın, 2008 senesinde Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelmiştir ve gümüş madalyayı almaya hak kazanmıştır. 2011 senesinde ise İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4×400 m bayrak yarışında birinci olmuştur. Yine 2011 senesinde Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır.

Aydın ayrıca 800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle de büyük ses getirmiştir. Yarış esnasında sakatlanan sporcu, 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirmiştir.

ELİF GÖREN KİMDİR?

31 yaşındaki Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 tarihinde Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış olan isim 1.70 boyunda ve 55 kilodur. Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılmış olan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.