Survivor'da kim elendi? Ünlüler takımında sürpriz veda! İşte Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor 2020'de bayram haftası nedeniyle eleme olmamıştı. İki haftada oynanan 4 dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler takımındaki 4 yarışmacı da eleme adayı oldu. Survivor'da elemeye kalan Elif, Aycan, Yunus Emre ve Sercan sms oylamasına çıktı.

SURVIVOR'DA ELENEN KİM OLDU?

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan sms oylamasının sonucunu Acun Ilıcalı, Salı akşamı ekrana gelen bölümde açıkladı. Ünlüler takımı yarışmacıları oylama sonucunu el ele tutuşarak bekledi.

Survivor'da elemeye kalan 4 yarışmacı arasında sms oylamasında en az oyu alan Aycan Yanaç bu hafta elenen isim oldu. Böylece Aycan'ın Survivor macerası 95. bölümde sona erdi.

"GÖRDÜĞÜN EN İYİ KADIN FUTBOLCUSUN"

Aycan'ın elenmesinin ardından konuşan Acun Ilıcalı ise, "Seni Survivor'da tanıdım. Çok iyi bir insansın. Senin olumsuz hiç bir özelliğin aklıma gelmiyor. Canlı olarak gördüğüm en iyi kadın futbolcusun. İnşallah bundan sonraki hayatında kariyerinde büyük başarılar elde edersin. Seni seven çok insan var, inşallah bunun faydasını görürsün" ifadelerini kullandı.

