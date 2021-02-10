Survivor'da korkutan anlar! Survivor'da vatoz saldırısına uğrayan Sergen Bayar'a ne oldu?

Survivor Türkiye 2021'in ünlüler takımında yer alan Sergen Bayar, denizde balık avlamaya çalıştığı sırada acı içinde bağırmaya başladı.

Çığlıkların üzerine Sergen'in yanına koşan takım arkadaşları, yarışmacıya yardım ederek denizden çıkardı.

VATOZ SALDIRDI!

Denizde vatoz saldırısına uğrayan Sergen'e ilk müdahaleyi yarışmacıların kampında sürekli bulunan sağlık görevlisi yaptı. Acı içinde yerde yatan Sergen "Acı ve hissizlik var şu an yani kırıkken olan hissiyat gibi" dedi. Sağlık görevlisinin müdahalesine ise yarışmacı "Bu işe yaramıyor" yanıtını verdi.

İlk müdahalenin işe yaramadığı yarışmacı, Doktor Metin Kuş'un yanına götürülmek üzere tekneyle adadan çıkarıldı.



Tedavi olan Sergen, Survivor ada konseyinde ise yerini aldı.



