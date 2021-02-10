MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da korkutan anlar! Survivor'da vatoz saldırısına uğrayan Sergen Bayar'a ne oldu?

Survivor'da korkutan anlar! Survivor'da vatoz saldırısına uğrayan Sergen Bayar'a ne oldu?

10.02.2021 01:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Survivor'da korkutan anlar! Survivor'da vatoz saldırısına uğrayan Sergen Bayar'a ne oldu?

Survivor 2021 yarışmasının son bölümünde herkesi korkutan anlar yaşandı. Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Sergen Bayar, denizde balık avladığı sırada vatoz saldırısına uğradı. Acı içinde kıvranan Sergen'e sağlık görevlisi ilk müdahaleyi yaptı. Ayağında acı ve hissizlik olduğunu söyleyen Sergen tekneyle Doktor Metin Kuş'un yanına götürüldü.

Survivor Türkiye 2021'in ünlüler takımında yer alan Sergen Bayar, denizde balık avlamaya çalıştığı sırada acı içinde bağırmaya başladı.

sergen

Çığlıkların üzerine Sergen'in yanına koşan takım arkadaşları, yarışmacıya yardım ederek denizden çıkardı.

sergen2

Survivor kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 9 Şubat Survivor'dan elenen yarışmacıSurvivor kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 9 Şubat Survivor'dan elenen yarışmacı

VATOZ SALDIRDI!

Denizde vatoz saldırısına uğrayan Sergen'e ilk müdahaleyi yarışmacıların kampında sürekli bulunan sağlık görevlisi yaptı. Acı içinde yerde yatan Sergen "Acı ve hissizlik var şu an yani kırıkken olan hissiyat gibi" dedi. Sağlık görevlisinin müdahalesine ise yarışmacı "Bu işe yaramıyor" yanıtını verdi.

sergen3

İlk müdahalenin işe yaramadığı yarışmacı, Doktor Metin Kuş'un yanına götürülmek üzere tekneyle adadan çıkarıldı.

sergen4
Tedavi olan Sergen, Survivor ada konseyinde ise yerini aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!
Survivor'da elenen isim belli oldu! Oylamada herkesi şaşırtan sonuçSurvivor'da elenen isim belli oldu! Oylamada herkesi şaşırtan sonuç
WandaVision için geri sayım başladıWandaVision için geri sayım başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Erdoğan açıkladı: İşte madde madde Türkiye'nin uzay programı

Erdoğan açıkladı: İşte madde madde Türkiye'nin uzay programı

Hatayspor, Aaron Boupendza transferinin detaylarını açıkladı

Hatayspor, Aaron Boupendza transferinin detaylarını açıkladı

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

11 ay boyunca istismar edildiğini açıkladı

11 ay boyunca istismar edildiğini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Diğer Haberler

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Yarışmacıları ağlatan ödül! 9 Şubat Survivor iletişim ödülü ne oldu?

Survivor'da anlamlı ödülü kazanan belli oldu!

Survivor kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 9 Şubat Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor'da elenen isim belli oldu! Oylamada herkesi şaşırtan sonuç

Aleyna Tilki: Nasreddin Hoca’nın tarzı benimkine çok benziyor

Kendini Nasreddin Hoca'ya benzetti!

Beren Saat'ten kayınvalidesi Serpil Doğulu paylaşımı

Beren Saat kayınvalidesiyle düşman çatlattı!

Merve Özbey'den romantik paylaşım: Sakla beni koynunda

Ünlü isimden romantik paylaşım: Sakla beni koynunda

Halle Berry: Hayatımdaki adamların...

Özel hayatı gündem olunca takipçilerine kızdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.