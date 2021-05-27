Survivor'da market oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor 2021'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları market oyunu için zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. İki takımında aç olduğu ve istediği bu ödül için yarışmacılar gözü bağlı bir şekilde yarışmak zorunda kaldı.

SURVİVOR'DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Market oyununu kazanmak için parkurda toplanan yarışmacılar arasından hızı ve koordinasyonu en iyi olan takım ödüle daha yakın olacaktı. Heyecan dolu mücadelelerin ardından market oyununu kazanan takım belli oldu. Son ana kadar kıran kırana süren mücadeleyi kazanan takım mavi takım oldu.

Market oyununu kazanan mavi takım yarışmacıları kebap yiyerek karınlarını doyurdu.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de market oyununun ardından kırmızı ve mavi takım yarışmacıları anlat bakalım oyununu oynamak için toplandı. İki takım yarışmacıları da eğlenceli ve nefes kesen mücadelelerle izleyicilere güzel dakikalar yaşattı.

Murat Ceylan’ın sunumuyla oynanan oyunu kazanan mavi takım oldu ve jelibon ödülünü afiyetle yedi.

