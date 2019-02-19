Survivor'da nefes kesen mücadele! Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor Türkiye-Yunanistan on birinci bölümde takımlar ödül oyununda karşı karşıya geldi.

Survivor Türkiye Yunanistan yeni bölümünde iki gündür dokunulmazlık oyunları nedeniyle yiyecek ödüllerinden mahrum kalan Türk ve Yunan takımları simit ve peynir ödülü için karşı karşıya geldi. Baştan sonra çekişmenin sürdüğü Survivor ödül oyununda heyecan bir an olsun azalmadı.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan on birinci bölümde takımlar ödül oyununda karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan oyunda durum 9-9'a gelince Acun Ilıcalı, bu seferlik kaybedenin olmadığını, bir defaya mahsus iki takımın da ödülü kazandığını açıkladı.

YENİ BÖLÜMDE ORTALIK KARIŞTI!

Survivor yeni bölümde iletişim ödüllü oyun sırasında Türk takımında gerginlikler yaşandı. Takımdaki gerginlik üzerine ise Acun Ilıcalı devreye girdi.

SURVIVOR'IN İLK İLETİŞİM OYUNU

TV8 ekranlarında yayınlanacak Survivor 12. bölümünde 1 ödül oyunu ve 1 iletişim oyunu oynanacak. Öte yandan yeni bölümde Yunan takımından bir yarışmacı Survivor'dan elenecek. Survivor'ın ilk iletişim oyununu Murat Ceylan sunacak.