MAGAZİN

Survivor'da nefes kesen mücadele! Ödül oyununu kim kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.02.2019 03:22 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor'ın 18 Şubat Pazartesi yayınlanan 11. son bölümünde Türk ve Yunan takımları ödül oyununda karşı karşıya geldi. Peki Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da nefes kesen mücadele! Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor Türkiye-Yunanistan on birinci bölümde takımlar ödül oyununda karşı karşıya geldi.

Survivor Türkiye Yunanistan yeni bölümünde iki gündür dokunulmazlık oyunları nedeniyle yiyecek ödüllerinden mahrum kalan Türk ve Yunan takımları simit ve peynir ödülü için karşı karşıya geldi. Baştan sonra çekişmenin sürdüğü Survivor ödül oyununda heyecan bir an olsun azalmadı.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor Türkiye-Yunanistan on birinci bölümde takımlar ödül oyununda karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan oyunda durum 9-9'a gelince Acun Ilıcalı, bu seferlik kaybedenin olmadığını, bir defaya mahsus iki takımın da ödülü kazandığını açıkladı.

YENİ BÖLÜMDE ORTALIK KARIŞTI!
Survivor yeni bölümde iletişim ödüllü oyun sırasında Türk takımında gerginlikler yaşandı. Takımdaki gerginlik üzerine ise Acun Ilıcalı devreye girdi.

surv

SURVIVOR'IN İLK İLETİŞİM OYUNU
TV8 ekranlarında yayınlanacak Survivor 12. bölümünde 1 ödül oyunu ve 1 iletişim oyunu oynanacak. Öte yandan yeni bölümde Yunan takımından bir yarışmacı Survivor'dan elenecek. Survivor'ın ilk iletişim oyununu Murat Ceylan sunacak.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kaybederek büyük bir yenilgi alan Yunan takımında eleme adayları belli oldu. Konseyde yapılan oylama ve verilen kararlar sonucu eleme adayları Louleita, Spyros ve Vasilikos oldu.

ACUN ILICALI'DAN SURVİVOR'LA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışmacı röportajlarındaki altyazılar ile ilgili gelen şikayetlerin dikkate alınarak seslendirme yapıldığını söyledi. İzleyicilere instagram üzerinden seslendirmeleri beğenip-beğenmediklerinin sorulduğu bir anket başlatıldığını duyurdu.

SURVİVOR YUNAN TAKIMINA BÜYÜK SÜRPRİZ
Survivor Türkiye Yunanistan'da önemli bir sürpriz yaşandı. İki takıma da iki kadın yarışmacının katılacağı Survivor'da ilk kadın yarışmacını adresi Yunan takımı oldu. Yunan takımı adına açıklamayı sunucu Sakis yaptı. Sakis, Survivor'a katılacak yeni yarışmacının adının Katerina Dalaka olduğunu söyledi. Hafta içinde Türk takımına katılacak olan kadın yarışmacının adı da açıklanacak.


Gökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildiGökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildi
Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2019 survivor türkiye yunanistan survivor 18 şubat pazartesi 11. bölüm TV8 Acun Ilıcalı

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan maça damga vurdu

Arda Turan maça damga vurdu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Dikkat: Kar geliyor

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Dikkat: Kar geliyor

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bebeğini paylaştı ve: "Karnımdan çıktığın o an..."

Bebeğini paylaştı ve: "Karnımdan çıktığın o an..."

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Seki'den Tayfun Topal ile ayrılık açıklaması!

Deniz Seki'den ayrılık açıklaması!

Eda Taşpınar'dan bikinili siyah beyaz fotoğraf!

Eda Taşpınar'dan bikinili siyah beyaz fotoğraf!

Cem Yılmaz genç şarkıcı Buray’ı ağırladı

Cem Yılmaz genç şarkıcı Buray’ı ağırladı

Ceylan'ın Elçin Sangu tarzı olay oldu

Ceylan'ın Elçin Sangu tarzı olay oldu! Sangu'dan yorum geldi

Seda Akgül: Erkekler 'kahve içelim mi?' diye fotoğraf atıyor!

"Vücut çalışıp bana mesaj atıyorlar...'

Deniz Seki ve Tayfun Topal ayrıldı

Kimse beklemiyordu! Ve büyük aşk bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.