Survivor'da nefes kesen mücadele! Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor Türkiye-Yunanistan on birinci bölümde takımlar ödül oyununda karşı karşıya geldi.
Survivor Türkiye Yunanistan yeni bölümünde iki gündür dokunulmazlık oyunları nedeniyle yiyecek ödüllerinden mahrum kalan Türk ve Yunan takımları simit ve peynir ödülü için karşı karşıya geldi. Baştan sonra çekişmenin sürdüğü Survivor ödül oyununda heyecan bir an olsun azalmadı.
ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor Türkiye-Yunanistan on birinci bölümde takımlar ödül oyununda karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan oyunda durum 9-9'a gelince Acun Ilıcalı, bu seferlik kaybedenin olmadığını, bir defaya mahsus iki takımın da ödülü kazandığını açıkladı.
YENİ BÖLÜMDE ORTALIK KARIŞTI!
Survivor yeni bölümde iletişim ödüllü oyun sırasında Türk takımında gerginlikler yaşandı. Takımdaki gerginlik üzerine ise Acun Ilıcalı devreye girdi.
SURVIVOR'IN İLK İLETİŞİM OYUNU
TV8 ekranlarında yayınlanacak Survivor 12. bölümünde 1 ödül oyunu ve 1 iletişim oyunu oynanacak. Öte yandan yeni bölümde Yunan takımından bir yarışmacı Survivor'dan elenecek. Survivor'ın ilk iletişim oyununu Murat Ceylan sunacak.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kaybederek büyük bir yenilgi alan Yunan takımında eleme adayları belli oldu. Konseyde yapılan oylama ve verilen kararlar sonucu eleme adayları Louleita, Spyros ve Vasilikos oldu.
ACUN ILICALI'DAN SURVİVOR'LA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışmacı röportajlarındaki altyazılar ile ilgili gelen şikayetlerin dikkate alınarak seslendirme yapıldığını söyledi. İzleyicilere instagram üzerinden seslendirmeleri beğenip-beğenmediklerinin sorulduğu bir anket başlatıldığını duyurdu.
SURVİVOR YUNAN TAKIMINA BÜYÜK SÜRPRİZ
Survivor Türkiye Yunanistan'da önemli bir sürpriz yaşandı. İki takıma da iki kadın yarışmacının katılacağı Survivor'da ilk kadın yarışmacını adresi Yunan takımı oldu. Yunan takımı adına açıklamayı sunucu Sakis yaptı. Sakis, Survivor'a katılacak yeni yarışmacının adının Katerina Dalaka olduğunu söyledi. Hafta içinde Türk takımına katılacak olan kadın yarışmacının adı da açıklanacak.
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