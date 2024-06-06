Survivor'da Nefise'nin Merve'ye bilerek yenildiği iddiaları sosyal medyayı salladı! Eski yarışmacılardan tepki yağdı

Survivor All Star'da finale sayılı günler kalmışken rekabet giderek artıyor. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği yarışmada bu haftanın eleme adayları Seda, Merve, Nefise ve Atakan olurken, Batuhan'ın Nefise'nin ismini söylemesi izleyenleri şaşırtmıştı.

Merve'yle oyuna çıkan Nefise'nin çok iyi bir performansı olmasına rağmen bilerek yavaşlayıp oyunu resmen Merve'ye vermesi tepki çekti. Batuhan'ın ise hem Merve hem de Nefise'yi potaya sokarak onlara ders vermesi gündeme bomba gibi düştü.

Survivor'da yaşananlara eski yarışmacılar da tepkisiz kalamadı. Hikmet Tuğsuz, Nefise ve Merve'yi paylaşarak 'Bu dalavereciler şampiyon olmasın kim olursa olsun kafasındayım artık' dedi.

'BEN BU KÜÇÜK HESAPLARIN...'

Sema Aydemir ise; 'Ben bu küçük hesapların olacağı kadar küçük bir mücadele düşünmemiştim...' ifadelerini kullandı.

O DA KAYITSIZ KALAMADI

Nagihan Karadere de kayıtsız kalamadı ve 'Yarışma bitince Nefise'ye ve Batu'ya sorabilirsiniz ikisi de birbirini koruyacaktı ateş etmeyecekti ben konuştum ta ki bu sayı al ver işleri olunca işler tersine döndü. Batuhan'ın da burada kaderi söz konusu olduğu için haklı tarafları çok fazla. Umarım ders olur devamı da gelmez' dedi.

Sosyal medyada ise; 'Merve Aydın, Nefise'yi bitirdi' yorumları yapıldı.





