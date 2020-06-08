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Survivor'da oyunlarda kadın ve erkek yarışmacılar için yeni karar! Acun Ilıcalı açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 02:59 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 100. bölüm konsey toplantısına İstanbul'dan katılan Acun Ilıcalı, kadın ve erkek yarışmacılar için yeni kararı açıkladı. Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı oylamaya göre, yarışmadaki yeni kuralı açıkladı.

Survivor'da oyunlarda kadın ve erkek yarışmacılar için yeni karar! Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2020 yeni bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı, alınan yeni kararı açıkladı. Dominik'ten Türkiye'ye dönen Ilıcalı, Survivor'daki konseye İstanbul'dan yaptığı bağlantıyla katıldı.

Acun Ilıcalı, kadın ve erkek yarışmacıların atışlarının aynı hizadan yapmadıklarını söyledi. Survivor 2020'nin yeni döneminde erkek ve kadın yarışmacıların parkurda karşılaşması sonrasında bu konuda bir ikilem oluştuğunu belirten Ilıcalı, bu konuyla ilgili olarak Instagram hesabından bir oylama yapıldığını söyledi.

Takipçileriyle yaptığı oylamanın sonucunu açıklayan Ilıcalı, "Buna göre Survivor’da bundan sonra kadın ve erkek yarışmacılar, atışlarını aynı hizadan yapacaklar" dedi.

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