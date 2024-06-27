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Survivor'da Sercan'ı tuvalette yakaladı! Atakan'ın adadaki tuvalet videosu olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.06.2024 08:28
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Survivor All Star bu sezon büyük bir heyecanla izlendi ve All Star Ogeday'ın birinciliğiyle son buldu. Geriye yarışmadaki merak edilen anlar kaldı. Merak edilen konulardan biri de adadaki tuvalet sorunu. Bu soruda Avatar Atakan sayesinde yanıt buldu. Atakan Sercan'ı tuvalette yakaladı. O video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Survivor'da Sercan'ı tuvalette yakaladı! Atakan'ın adadaki tuvalet videosu olay oldu

Survivor All Star bu sezon Ogeday'ın birinciliğiyle son buldu. Kaosun ve entrikanın hiç bitmediği yarışmaya dair ise hafızalarda merak edilen konular kaldı. Bu konulardan biri de adadaki tuvalet sorunu.

Instagram hesabından "bana soru sor" butonunu açan Atakan'a Survivor tarihinin en merak edilen sorusu soruldu. Atakan'a yarışmacıların tuvaletlerini nereye yaptıkları sorusu yönetildi.

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TUVALETLERİNİ YAPTIKLARI YERİ GÖSTERDİ

Atakan ise bu soruya adadayken çektiği bir videoyla yanıt verdi. Atakan, ilk kez tuvalet yapılan bölgeyi gösterdi. Sercan'ın "Gelme" dediği videoyla ilk kez tuvaletin nereye yapıldığını gösteren Atakan bu videosu ile kısa sürede gündem oldu.

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O ANLARA YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'Sercan iş başında', 'Büyük sır çözüldü' gibi yorumlar yapıldı.


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survivor Sercan Yıldırım avatar atakan
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