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Survivor'da Sercan ve Yasin yine kavga etti: Halk hepinizin ne olduğunu görecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 01:57 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de Yasin Obuz ile Sercan Yıldırım arasında yine kavga çıktı. Survivor'ın 100. bölümündeki dokunulmazlık oyunu sonrasında mavi takımdan Yasin, kırmızı takımdan Sercan'ın hakaret ettiğini iddia etti. Oyun sonrasındaki seremoninin ardından ise takımlar kamplara giderken ikili arasındaki tansiyon yine yükseldi. Takım arkadaşları Yasin'i zor tuttu.

Survivor'da Sercan ve Yasin yine kavga etti: Halk hepinizin ne olduğunu görecek

Survivor 2020'de geçtiğimiz günlerde Yasin'in "Seni döverim ve burayı terk ederim" diye Sercan'a bağırmasının ardından oyun alanı karışmıştı. Survivor'da ayrı takımlarda olan Yasin ve Sercan arasındaki tansiyon yeniden yükseldi.

"ÇİRKEFLEŞMENİN ALEMİ YOK"

Survivor 2020’de ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında Yasin ile Sercan sert bir şekilde tartıştılar. Dokunulmazlık oyunu sonrasında seremonide söz isteyen Yasin “Survivor’da hepimizin hedefleri var. Bu yüzden burada çirkinleşmenin ve çirkefleşmenin alemi yok" diyerek Sercan’ın oyun içerisinde hakaret ettiğini söyledi. Bu sözler sonrasında ise Sercan “Diskalifiye olmuş birinden bu tarz sözler duymak beni şaşırttı” diyerek kimseye hakaret veya küfür etmediğini dile getirdi.

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YASİN VE SERCAN OYUN SONRASI KAPIŞTI!

Survivor Sercan, gönüllüler ekibinin Survivor 2020’nin başından beri mağdur edebiyatını çok iyi yaptığını söyledi. Yasin’in "Takım olarak bizle muhatap olmayın" demesine karşın Sercan, söyleyeceklerinin devamının konseyde geleceğini belirtti. Bu sözler sonrasında ikili arasındaki tartışma sona erdi.

YASİN
Fakat kamplarına doğru giderken Yasin ile Sercan birbirine laf atmaya devam etti. Ve bir anda tansiyon yükseldi.

SERCAN
Yasin, "Madem kaptansın Yunus Emre'nin ağzının tut. Hala küfür ediyor" diye bağırdı. Sercan ise, "Elif ve Cemal Can hariç haşk hepinizin kim olduğunu görecek" dedi.

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İkili arasındaki gerginliğin artmasını arkadaşlarının araya girmesi ile önlendi.


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