Survivor'da Sercan ve Yasin yine kavga etti: Halk hepinizin ne olduğunu görecek

Survivor 2020'de geçtiğimiz günlerde Yasin'in "Seni döverim ve burayı terk ederim" diye Sercan'a bağırmasının ardından oyun alanı karışmıştı. Survivor'da ayrı takımlarda olan Yasin ve Sercan arasındaki tansiyon yeniden yükseldi.

"ÇİRKEFLEŞMENİN ALEMİ YOK"

Survivor 2020’de ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında Yasin ile Sercan sert bir şekilde tartıştılar. Dokunulmazlık oyunu sonrasında seremonide söz isteyen Yasin “Survivor’da hepimizin hedefleri var. Bu yüzden burada çirkinleşmenin ve çirkefleşmenin alemi yok" diyerek Sercan’ın oyun içerisinde hakaret ettiğini söyledi. Bu sözler sonrasında ise Sercan “Diskalifiye olmuş birinden bu tarz sözler duymak beni şaşırttı” diyerek kimseye hakaret veya küfür etmediğini dile getirdi.

YASİN VE SERCAN OYUN SONRASI KAPIŞTI!

Survivor Sercan, gönüllüler ekibinin Survivor 2020’nin başından beri mağdur edebiyatını çok iyi yaptığını söyledi. Yasin’in "Takım olarak bizle muhatap olmayın" demesine karşın Sercan, söyleyeceklerinin devamının konseyde geleceğini belirtti. Bu sözler sonrasında ikili arasındaki tartışma sona erdi.