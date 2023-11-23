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Survivor'da Turabi gitti yerine bomba isim geldi! Acun Ilıcalı'dan Ersin Korkut açıklaması

23.11.2023 10:15 | Son Güncelleme:
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Survivor 2024 All Star yarışmacıları merak konusu oluyordu. Turabi son anda kadrodan sağlık sorunları sebebiyle ayrılınca yerine bomba bir isim geldi. Acun Ilıcalı'nın sık sık teklif götürdüğü Ersin Korkut da Survivor All Star kadrosuna dahil oldu.

Survivor'da Turabi gitti yerine bomba isim geldi! Acun Ilıcalı'dan Ersin Korkut açıklaması

Bu sezon SMS oylamasının olmayacağı Survivor'da kadroda yer alan isimler merak konusu oluyor. Son olarak Turabi'nin kadroda olması herkesi heyecanlandırmış ancak ünlü yarışması sağlık sorunları sebebiyle yarışma başlamadan çekilme kararı almıştı.

Survivor 2020'de sakatlık yaşadığı için diskalifiye olan ve herkesi üzen Ersin Korkut All Star kadrosunda. Her fırsatta teklif götürülen oyuncu Korkut sonunda kararını verdi.

Acun Ilıcalı bu kararı "Survivor’ın çabukluğu ve hızıyla ses getiren yıldızlarından Ersin Korkut All Star 2024 kadrosunda. All Star'da Ersin ile beraber olacağımız için çok mutluyuz" diyerek duyurdu.

Ekran Alıntısı

ACUN ILICALI'NIN EN ÇOK İSTEDİĞİ İSİMDİ

‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ programındaki başarılı oyunculuk performansı ve sempatik tavırlarıyla tanınan Ersin Korkut'u Acun Ilıcalı 5 kere yarışmaya istemiş ve son olarak Yılmaz Erdoğan'ı araya sokmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Ersin Korkut Oyuncu Acun Ilıcalı
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