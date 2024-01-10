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Survivor'da Turabi'nin müstehcen fotoğraflarını hatırlatan Ogeday'a Avatar Atakan'dan uyarı geldi!

10.01.2024 13:52 | Son Güncelleme:
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Survivor 2024 All Star'da heyecan giderek artıyor. Survivor All Star 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Ogeday ve Turabi'nin tartışmaları programa damga vurdu. Kavga eden ikili geçmişi ortaya serdi. Ogeday, tartışma sırasında Turabi'nin sosyal medya hesabında paylaştığı müstehcen fotoğraflarını hatırlattı. Eski yarışmacı Avatar Atakan'dan da Ogeday'a sosyal medya hesabından uyarı geldi.

TV8 ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2024 All Star'ın 6. bölüm tanıtımına Ogeday ve Turabi'nin kavgası damga vurdu.

Turabi'nin "Sen burda aşk meşk işleri yaparken ben Amerika'da şampiyon oluyordum" sözlerinin üzerine Ogeday, Turabi'nin sosyal medya hesabında paylaştığı müstehcen fotoğraflarını hatırlattı.

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Ogeday, Turabi için şunları söyledi:

"Bir odada fotoğraflar koyup, talihsiz bir kaza sonucu tövbe edip SMS'siz bir sene olduğu için tekrardan Survivor'a geldiği için..."

Görüntülerde sinirlendiği görülen Turabi, Ogeday'a 'Benim fotoğraflarım seni ilgilendirmez' dedi.

Ogeday'ın bu hatırlatmasının ardından eski yarışmacı Avatar Atakan'dan sosyal medya hesabından uyarı geldi.

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'OGEDAY SEN ÖYLE BİRİ DEĞİLSİN OĞLUM'

Avatar Atakan, şunları ifade etti:

"Ogeday sen öyle biri değilsin oğlum. Bu konuşma tribi ne? Kimin gazına geldin senin üslubun daha farklı. Acil Ogeday'ı birinin uyandırması lazım. Kardeşime bu tarz gitmemiş."

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