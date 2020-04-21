Survivor'daki Yasin ve Barış kavgasına Pascal Nouma'dan gönderme: Kavga edecekseniz hakkını verin

Pascal Nouma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Survivor 2020'de yarışan Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı'ya seslendi.

Nouma, Nihat Doğan ile 2011 Survivor'da Nihat Doğan ile olan kavgasının görselini paylaşarak, “Milleti meşgul etmeyin, kavga edecekseniz hakkını verin.” dedi.

DİSKALİFİYE OLMUŞTU

2011 Survivor'da yarışmacı olan Pascal Nouma ve bir diğer yarışmacı Nihat Doğan, oyun sonrası aralarında yükselen gerginliğin tavan yapmasıyla kavga etmişti. Öfkeli Pascal Nouma'yı yarışmacılar ile prodüksiyon ekibinden oluşan 5-6 kişi zorla zaptedebilmişti. Kavganın ardından ise Pascal Nouma Survivor'dan diskalifiye edilmişti.

