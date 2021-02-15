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Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'dan dizi sürprizi! Cemal Hünal Sadakatsiz'de hangi rolü oynayacak?

15.02.2021 22:31 | Son Güncelleme:
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Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'dan dizi sürprizi! Cemal Hünal Sadakatsiz'de hangi rolü oynayacak?

Survivor 2021 yarışmasından sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan ünlü oyuncu Cemal Hünal, bu defa sevilen diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Cemal Hünal, Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in kadrosuna katıldı.

Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan Cemal Hünal, Survivor 2021 ünlüler takımında yarışmaya başlamıştı. Ancak ünlü oyuncu bir oyun sırasında ciddi bir sakatlık yaşadı. Hünal, Doktor Metin Kuş'un raporuyla Survivor 2021'den ayrılmak zorunda kalmıştı.
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44 yaşındaki ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor'ın ardından bu defa diziyle ekranlara dönüyor. Hünal, reyting rekortmeni Sadakatsiz'in kadrosuna dahil oldu.

Hünal, başrollerinde Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un yer aldığı dizide, Sinan rolüne hayat verecek. Ünlü oyuncunun diziye hangi bölümde dahil olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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