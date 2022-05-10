Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Berna Canbeldek kırmızı mini elbiseli pozuyla nefes kesti

Survivor'da yarıştığı dönemde Sahra Işık'a tartışma yüzünden tokat atan Berna Canbeldek, bu nedenle Survivor'dan diskalifiye olmuştu. Şimdilerde Instagram pozlarıyla gündeme gelen Canbeldek görenleri büyüledi.
Berna Canbeldek cesur pozlarını peş peşe paylaşmaya devam ediyor.
Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Canbeldek, geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozunu paylaşmıştı.
Canbeldek şimdi ise kırmızı, mini elbisesiyle dikkat çekti.
Sevenleri ünlü isme çok sayıda övgü dolu yorum yaptı.
33 yaşındaki isim eğitimini State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de aldı.
2012'de Yetenek Sizsiniz yarışma programına, 2014 & 2015 yıllarında da Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında yer aldı.
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