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Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Berna Canbeldek kırmızı mini elbiseli pozuyla nefes kesti

10.05.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Survivor yarışmacısı Berna Canbeldek geçtiğimiz günlerde değişimiyle gündem olmuştu. Eski halinden eser kalmayan Berna Canbeldek yıllar içerisinde adeta başka biri oldu. Canbeldek, cesur pozlarına tam gaz devam ediyor.

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Berna Canbeldek kırmızı mini elbiseli pozuyla nefes kesti

Survivor'da yarıştığı dönemde Sahra Işık'a tartışma yüzünden tokat atan Berna Canbeldek, bu nedenle Survivor'dan diskalifiye olmuştu. Şimdilerde Instagram pozlarıyla gündeme gelen Canbeldek görenleri büyüledi.

BERNA CANBELDEK MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

Berna Canbeldek cesur pozlarını peş peşe paylaşmaya devam ediyor.

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Berna Canbeldek kırmızı mini elbiseli pozuyla nefes kesti

Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Canbeldek, geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozunu paylaşmıştı.

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Berna Canbeldek kırmızı mini elbiseli pozuyla nefes kesti

Canbeldek şimdi ise kırmızı, mini elbisesiyle dikkat çekti.

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Berna Canbeldek kırmızı mini elbiseli pozuyla nefes kesti

Sevenleri ünlü isme çok sayıda övgü dolu yorum yaptı.

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Berna Canbeldek kırmızı mini elbiseli pozuyla nefes kesti

33 yaşındaki isim eğitimini State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de aldı.

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Berna Canbeldek kırmızı mini elbiseli pozuyla nefes kesti

2012'de Yetenek Sizsiniz yarışma programına, 2014 & 2015 yıllarında da Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında yer aldı.

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Berna Canbeldek kırmızı mini elbiseli pozuyla nefes kesti

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Berna Canbeldek kırmızı mini elbiseli pozuyla nefes kesti

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Berna Canbeldek kırmızı mini elbiseli pozuyla nefes kesti


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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