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Survivor'dan elenen Mert Öcal'dan Cemal Can kampanyası: Cemal Can'ı Survivor şampiyonu yapalım

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 21:53 | Son Güncelleme

Survivor 2020'den geçtiğimiz ay elenen Mert Öcal, yakın arkadaşı olan Sercan Yıldırım'ın da elenmesinin ardından desteklediği diğer ismi açıkladı. Mert Öcal, yarıştığı dönemde gönüllüler takımında rakibi olan Cemal Can Canseven'i desteklediğini duyurdu. Mert Öcal, Cemal Can'ın Survivor şampiyonu hayranlarından SMS yardımı istedi.

Survivor'dan elenen Mert Öcal'dan Cemal Can kampanyası: Cemal Can'ı Survivor şampiyonu yapalım

Survivor'dan elenen oyuncu Mert Öcal, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Yarışmada ünlüler takımında yarışan Mert, rakip takımında olan Cemal Can'ın şampiyon olması için sosyal medya kullanıcılarını organize etmeye çalıştı.

"CEMAL CAN'I ŞAMPİYON YAPALIM"

Twitter hesabından Survivor'la alakalı paylaşım yapan Mert Öcal, "Beni çok rahatsız eden bir kitle var aşırı kuduruk herkese saldıran herkesin sosyal medya hesaplarını taciz eden. Herkese hakaret eden. Buna karşılık elenen bütün yarışmacıların fan clublerini tek bir çatı altında toplayıp Cemal Can'ı şampiyon yapmayı öneriyorum. Var mısınız?" dedi.

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Mert Öcal'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce yorum aldı. Sosyal medya kullanıcılarının yarısı Öcal'ı desteklerken bir kısmı da yarışmacılardan Barış Murat Yağcı'nın birinci olması gerektiğini ileri sürdü. Mert Öcal gelen eleştirilerin ardından yaptığı diğer paylaşımda ise, "Yaa kardeşim benim ağzımdan barışla ilgili bir kelime çıktı mı ? İstediğimi destekleyemez miyim ? Ben Cemal Can'ı destekliyorum. Hesap mı vericez yahu?" ifadelerini kullandı.

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