Survivor'dan elenen Seda Ocak'tan olay yaratan açıklama! "Açlık yok Survivor'da, arkada mangallar yanıyor"

Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Seda Ocak, bu yıl gönüllüler takımında yarıştı ve müthiş performansıyla damga vuran isimler arasında yer aldı. Girdiği ilk potada elenmesinin ardından takipçilerine büyük bir şok yaşatan Seda, İstanbul'a döner dönmez paylaşımda bulundu.

GİRDİĞİ İLK POTADA ELENDİ

Survivor Seda Ocak, 2022 All Star'ın yayınlanmaya başlamasından bu yana hiç eleme potasına girmeyen yarışmacılar arasında yer almıştı. Survivor'ın son dönemlerinde takımlarda kişi sayısının azalmasıyla ve gönüllüler takımının 6 dokunulmazlık kaybetmesiyle birlikte potaya girmek zorunda kalan Seda Ocak, ilk elemesinde adaya veda etti.

İSTANBUL'A DÖNER DÖNMEZ PAYLAŞIM YAPTI

İstanbul'la döner dönmez paylaşım yapan Seda Ocak, kimseye kırgın olmadığını sadece Survivor'ı gerçekten performansı iyi olan birinin kazanmasını istediğini dile getirdi.

Seda Ocak paylaşımında, "Selamlar herkese… beni seven, bu yolculukta yanımda olan, duasını desteğini esirgemeyen herkese çok çok çok teşekkür ederim. Lütfen hakkınızı helal edin. Şunu söylemem gerekir ki; kimseye kızgın ya da kırgın değilim. Orası survivor! Bir çok şey yaşandı ve bitti. Zamanla kırgınlıklar kızgınlıklar yaşamış olabilirim ama biriyle tartıştım diye onun hakkında kötü insan ya da karaktersiz demiyecek kadar vicdanım var.Hayatım boyunca kin ve nefret dolu bir insan olmadım. Evet çok üzgündüm ta ki… uçakta 20 yaşlarında,akıl sağlığı yerinde olmayan, çığlıklar atan, annesinin özür dilerken ağladığı bir genci görene kadar. O an bütün kırgınlıklarım ,kızgınlıklarım, isyanım bitti. Ne kadar güzel bir oyunun parçası olduğumu, burada bitmesi gerektiğini, hayatta üzülecek çok daha acı verici şeyler yaşandığını farkettim. Şimdi evimde ailemle birlikteyim ve gerçekten vicdanım çok rahat. Ben hedefime ulaştım. Diller ne derse desin kimseyi kırmadan, iftira atmadan, yalan söylemeden, oynamadan, arkasından konuşmadan, açığını ayıbını ortaya koymadan, bana en uzak gördükleriniz için bile yapabileceğim her şeyi yaparak, yine insanları olduğu gibi kabul ederek yaşadım orayı ve bütün hırsı her gün o parkurda bıraktım." ifadelerine yer vermişti.

SON AÇIKLAMASI OLAY YARATTI

Geçtiğimiz akşam Instagram hesabından videolar paylaşan ve Survivor'la alakalı yorumlarda bulunan Seda Ocak, açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Paylaşımında yorumlarda bulunan Ocak, "Semalar kaybetti. Benim takımım kazandı. Şimdi öyle mi böyle mi? Açlık yok Survivor'da erzak var ben biliyorum. Arkada mangallar yanıyor" diyerek dikkat çekti.

Daha sonrasında ise gülmeye başlayan Seda Ocak, bu tarz yorum yapanlar vardır ya diyerek "Survivor izleyicisinin böyle şeyi vardır ya. Ben 62 kilo gidip 49 kiloya düştüm. Sonra ödüller büyüyünce, kokonata bastırınca, balıkları yedikten sonra anca toparladım. Emeğe saygı lütfen" diyerek bu söylemleri dile getirenlere açıklamada bulundu.

"EMEĞİME SAYGI OLSA BEN BURADA OLUR MUYUM"

Açıklamalarının devamında, "Emeğimize saygı lütfen, emeğime saygı olsa ben burada olur muyum Allahınızı severseniz" diyerek bir yandan da eski takım arkadaşlarına tepki gösterdi.