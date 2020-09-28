Survivor Efecan Dianzenza’nın kızının adı belli oldu!

2016 yılında Survivor yarışmasına katılarak ünlenen Efecan Dianzenza programının ardından müzik çalışmalarını hızlandırdı. Uzun süredir beraber olduğu Duygu Çavdar’la 2017 yılında nikah masasına oturan Survivor Efecan, geçen Haziran ayında sevenlerine müjde bir haber vermişti.

Ailelerine yeni bir üyenin katılacağını duyuran Survivor Efecan sosyal medya hesabından baba olacağını söylemişti. Eşi Duygu’nun karnını ve ultrason görüntüsünü paylaşan Efecan Dianzenza’nın mutluluğu ve heyecanı cinsiyet partisinde bir kat daha artmıştı.

Çift Kasım ayında doğacak bebeklerinin kız olacağını Survivor yarışmasından yakın arkadaşları Damla Can’ın düzenlediği cinsiyet partisinde öğrenmişti. Hayranlarıyla bebek heyecanlarını paylaşan çift kızlarının adını sır gibi saklamayı tercih etmişti. Doğuma sayılı günler kala Survivor Efecan’ın eşi Duygu’nun çocuk odasından yaptığı paylaşımda saklanan sır açığa çıktı.

‘ANKA HANIM’

Hamileliğinin 8. ayında olan Efecan Dianzenza’nın eşi Duygu çocuk odası hazırlıklarına başladı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Duygu Dianzenza’nın çocuk odasından yaptığı paylaşımda çiftin kızlarının adı ortaya çıktı. İkili kızlarına Anka ismini verecek.

